Кого это касается

С 24 апреля банк внедряет систему помощи для людей, активно пользующихся безналичной оплатой в городском транспорте. Соответственно, эта программа будет действовать для украинцев, которые оплачивают проезд картой "Универсальная" "ПриватБанка".

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Что сделать, чтобы получить помощь

Чтобы получить свой кешбэк, нужно до 24 июля 2023 года зарегистрироваться по этой ссылке. Далее просто оплачивайте проезд через QR код и Приват24 с карты "Универсальная" "ПриватБанка".

Внимание! Максимальная сумма возмещения составляет не более 250 гривен на одного человека в месяц.

Как оплатить проезд по QR-коду

Открываете приложение "Приват24";

Сканируйте код, размещенный на наклейках в транспорте;

Оплачиваете и нажимаете кнопку "закомпостировать".

Комиссии за услугу нет, пассажир оплачивает только стоимость билета. Билет хранится в мобильном приложении "Приват24".