Кого це стосується

З 24 квітня банк впроваджує систему допомоги для людей, які активно користуються безготівковою оплатою в міському транспорті. Відповідно ця програма діятиме на українців, які сплачують проїзд картою "Універсальна” "Приватбанку".

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Що зробити, щоб отримати допомогу

Щоб отримати свій кешбек, потрібно до 24 липня 2023 року зареєструватися за цим посиланням. Далі просто оплачуйте проїзд через QR код та Приват24 з картки "Універсальна” "Приватбанку".

Увага! Максимальна сума відшкодування становить не більше ніж 250 гривень на одну людину на місяць.

Як оплатити проїзд по QR-коду

Відкриваєте додаток "Приват24”;

Скануєте код, розміщений на наліпках у транспорті;

Оплачуєте та натискаєте кнопку "закомпостувати”.

Комісії за послугу немає, пасажир оплачує лише вартість квитка. Квиток зберігається у мобільному додатку "Приват24”.