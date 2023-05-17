От чего зависит размер доплаты

По закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" размер доплат пенсионерам с военными наградами составляет от 20% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В "денежном" выражении это от 418,6 до 837,2 гривны.

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Размер доплаты будет зависеть от вида и количества наград. Причем, как отмечают аналитики Соцплатформы, это касается как советских наград, так и современных украинских.

Важно! В 2023 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц в Украине составляет 2093 гривны. Такова же минимальная пенсия, которая привязана к прожиточному минимуму и составляет 100% от него.

Кому повысят пенсии

В то же время, ряд категорий украинских пенсионеров в 2023 году будет получать доплаты по возрасту. Речь идет о:

пенсионерах, которым исполнилось 80 лет и больше – для них предусмотрена доплата до 570 гривен;

пенсионерах в возрасте 75 – 80 лет – до 456 гривен;

а пенсионерах в возрасте 70 – 75 лет – до 300 гривен.

Кто может потерять пенсию

Кроме этого, некоторые пенсионеры могут потерять свои выплаты. Дело в том, что Минфин и Пенсионный фонд запланировали масштабную проверку получателей социальных выплат. Те, кто ее не пройдет – потеряют свою пенсию.

Внимание будут обращать на ряд факторов. В частности, на:

валидацию данных;

персональные данные пенсионеров;

правомерность выплаты пенсии по закону.

Напомним! Некоторым категориям пенсионеров в 2023 году выплаты не будут повышать вообще.

Соответственно, пенсию могут отменить, если: