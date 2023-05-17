От чего зависит размер доплаты
По закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" размер доплат пенсионерам с военными наградами составляет от 20% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В "денежном" выражении это от 418,6 до 837,2 гривны.
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Размер доплаты будет зависеть от вида и количества наград. Причем, как отмечают аналитики Соцплатформы, это касается как советских наград, так и современных украинских.
Кому повысят пенсии
В то же время, ряд категорий украинских пенсионеров в 2023 году будет получать доплаты по возрасту. Речь идет о:
- пенсионерах, которым исполнилось 80 лет и больше – для них предусмотрена доплата до 570 гривен;
- пенсионерах в возрасте 75 – 80 лет – до 456 гривен;
- а пенсионерах в возрасте 70 – 75 лет – до 300 гривен.
Кто может потерять пенсию
Кроме этого, некоторые пенсионеры могут потерять свои выплаты. Дело в том, что Минфин и Пенсионный фонд запланировали масштабную проверку получателей социальных выплат. Те, кто ее не пройдет – потеряют свою пенсию.
Внимание будут обращать на ряд факторов. В частности, на:
- валидацию данных;
- персональные данные пенсионеров;
- правомерность выплаты пенсии по закону.
Соответственно, пенсию могут отменить, если:
- есть ошибка в фамилии;
- человек получал выплаты по фальшивым документам;
- если гражданин некоторое время жил за границей;
- если лицо не получает выплаты в течение шести месяцев;
- если гражданин-переселенец и сменил место жительства.