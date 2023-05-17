Від чого залежить розмір доплати

За законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", розмір доплат пенсіонерам з військовими нагородами складає від 20% до 40 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У "грошовому" вираженні це від 418,6 до 837,2 гривні.

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Розмір же доплати залежатиме від виду й кількості нагород. При чому, зазначають аналітики Соцплатформи, це стосується як радянських нагород, так і сучасних українських.

Важливо! У 2023 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб в Україні складає 2 093 гривні. Такою ж є мінімальна пенсія, яка прив'язана до прожиткового мінімуму й становить 100% від нього.

Кому підвищать пенсії

Водночас низка категорій українських пенсіонерів у 2023 році отримуватиме доплати за віком. Йдеться про:

пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше – для них передбачена доплата до 570 гривень;

пенсіонерів віком 75 – 80 років – до 456 гривень;

а пенсіонери віком 70 – 75 років – до 300 гривень.

Хто може втратити пенсію

Окрім цього деякі пенсіонери можуть втратити свої виплати. Річ у тім, що Мінфін та Пенсійний фонд запланували масштабну перевірку одержувачів соціальних виплат. Ті, хто її не пройдуть – втратять свою пенсію.

Увагу звертатимуть на низку факторів. Зокрема, на:

валідацію даних;

персональні дані пенсіонерів;

правомірність виплати пенсії за законом.

Нагадаємо! Деяким категоріям пенсіонерів у 2023 році виплати не підвищуватимуть взагалі.

Відповідно, пенсію можуть скасувати, якщо: