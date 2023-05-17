Від чого залежить розмір доплати

За законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", розмір доплат пенсіонерам з військовими нагородами складає від 20% до 40 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У "грошовому" вираженні це від 418,6 до 837,2 гривні.

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Розмір же доплати залежатиме від виду й кількості нагород. При чому, зазначають аналітики Соцплатформи, це стосується як радянських нагород, так і сучасних українських.

Кому підвищать пенсії

Водночас низка категорій українських пенсіонерів у 2023 році отримуватиме доплати за віком. Йдеться про:

  • пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше – для них передбачена доплата до 570 гривень;
  • пенсіонерів віком 75 – 80 років – до 456 гривень;
  • а пенсіонери віком 70 – 75 років – до 300 гривень.

Хто може втратити пенсію

Окрім цього деякі пенсіонери можуть втратити свої виплати. Річ у тім, що Мінфін та Пенсійний фонд запланували масштабну перевірку одержувачів соціальних виплат. Ті, хто її не пройдуть – втратять свою пенсію.

Увагу звертатимуть на низку факторів. Зокрема, на:

  • валідацію даних;
  • персональні дані пенсіонерів;
  • правомірність виплати пенсії за законом.

Відповідно, пенсію можуть скасувати, якщо:

  • є помилка у прізвищі;
  • людина отримувала виплати за фальшивими документами;
  • якщо громадянин якийсь час жив за кордоном;
  • якщо особа не отримує виплати протягом шести місяців;
  • якщо громадянин-переселенець і змінив місце проживання.