Їх індексація оминула: які це категорії
До числа тих, кому у березні не проіндексували пенсії належать пенсіонери, що продовжують працювати та які мають невеликий страховий стаж, а розрахунковий розмір їхньої пенсії нижчий за 2 100 гривень.
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- Також, колишні працівники прокуратури.
- Громадяни, які отримують пенсії у розмірі понад максимально можливу суму, встановлену законодавством України (зараз максимальна пенсія в Україні дорівнює десяти прожитковим мінімумам для осіб непрацездатного віку, тобто 20 930 гривень).
- Ті, хто одержує щомісячне довічне грошове утримання, наприклад судді.
Нагадуємо, що в середньому пенсія зросла на 19,7%, тобто приблизно на 600 гривень. Якщо раніше середня пенсія для пенсіонерів, які не працюють, була на рівні 4 622,59 гривні, то зараз – 5 219,69 гривні. Однак індексація застосовувалася до "голої" пенсії, без урахування надбавок.
На скільки піднявся розмір пенсій після індексації
До прикладу, якщо взяти лише мінімальну пенсію, то пенсіонери, які досягли 65-річного віку, не працюють, отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж (30 років для жінок, 35 — для чоловіків) отримуватимуть відтепер не менше 3 120 гривень щомісяця.
- Пенсіонери віком від 80 років і більше, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж: 20 років для жінок та 25 років для чоловіків – по 3 120 гривень.
- Особи віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж 30 років для жінок та 35 років для чоловіків – мінімум по 3 000 гривень.
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- Пенсіонери віком до 70 років, які мають страховий стаж 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, а також особи з інвалідністю I групи, які отримують виплати із солідарною системи отримуватимуть мінімум по 2 760 гривень.
- Інші категорії, які не працюють отримуватимуть мінімум по 2 520 гривень.