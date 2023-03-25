Их индексация обошла стороной: какие это категории

К числу тех, кому в марте не проиндексировали пенсии, принадлежат пенсионеры, продолжающие работать и имеющие небольшой страховой стаж, а расчетный размер их пенсии ниже 2 100 гривен.

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Также бывшие работники прокуратуры.

Граждане, получающие пенсии в размере свыше максимально возможной суммы, установленной законодательством Украины (сейчас максимальная пенсия в Украине равна десяти прожиточным минимумам для лиц нетрудоспособного возраста, то есть 20 930 гривен).

Те, кто получает ежемесячное пожизненное денежное содержание, например, судьи.

Напомним, что в среднем пенсия выросла на 19,7%, то есть примерно на 600 гривен. Если раньше средняя пенсия для неработающих пенсионеров была на уровне 4 622,59 гривны, то сейчас – 5 219,69 гривны. Однако индексация применялась к "голой" пенсии, без учета надбавок.

На сколько поднялся размер пенсий после индексации

К примеру, если взять только минимальную пенсию, то пенсионеры, достигшие 65-летнего возраста, не работают, получают пенсию из солидарной системы и имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин, 35 — для мужчин) получат теперь не менее 3 120 гривен ежемесячно.

Пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше, получающие пенсию из солидарной системы и имеющие страховой стаж: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин – по 3 120 гривен.

Лица от 70 до 80 лет, получающие пенсию из солидарной системы и имеющие полный страховой стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин – минимум по 3 000 гривен.

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