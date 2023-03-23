Для того чтобы оформить пенсию через Действие, нужно пройти проверку с помощью Действия. Подписи.

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Что для этого нужно

Необходимо быть зарегистрированным в мобильном приложении Действие, активировать Действие. Подпись и подготовить скан-копии необходимых документов.

Чтобы воспользоваться сервисом нужно:

зайти на веб-портал Действие и выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии";

просмотреть информацию, которая появится на экране, а затем перейти по ссылке "Вход".

Как оформить пенсию через сайт ПФУ

После входа в личный кабинет необходимо предпринять следующие шаги:

в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Согласуйте дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке вашего заявления. Нажмите "Продолжить" и выберите вид пенсии, например - "Пенсия по возрасту";

ответить на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения и согласитесь на передачу и обработку своих персональных данных (поставьте отметку);

прикрепить скан-копии необходимых документов, подготовленных в соответствии с требованиями по сканированным копиям документов по приведенному перед формированием заявления перечню.

После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии, заполненная по результатам шагов 1-3. При необходимости форму заявления можно отредактировать.

После проверки информации нужно подписать заявление с помощью Действия. Далее нужно отправить ее на рассмотрение Фонда нажатием кнопки "Подписать и отправить в ПФУ". После обработки заявления представители ПФУ известят состояние обработки заявления и решение о назначении пенсии.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы могут потерять часть стажа для пенсии. через утрату записей в трудовой книжке. Поэтому в ПФУ советуют как можно быстрее зацифровать этот документ.