Почему стаж может быть потерян
Трудовой стаж, который до 1 января 2004 года, учитывается в общий страховой стаж по записям в трудовой книжке. Однако из-за военного положения в стране этот документ можно потерять.
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В ПФУ советуют как можно быстрее зацифровать все. Следовательно, данные о трудовой деятельности можно сохранить на вебпортали электронных услуг Пенсионного фонда, а именно:
- Авторизоваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- Выбрать в разделе "Коммуникации по ПФУ" пункт "Сведения о трудовых отношениях".
- Проверить сведения и согласие на передачу и обработку персональных данных.
- Загрузить сканированные копии бумажных документов о стаже и трудовой деятельности (кнопка "Добавить файл").
В процессе сохранения важно соблюдать несколько требований к копиям:
- Изображение должно быть цветным, четким и содержать все реквизиты документа.
- Страницы следует скачивать в хронологическом порядке.
- Формат сканированных копий должен быть jpg или PDF.
- Размер файла не должен превышать 1 мегабайт.
Кто будет получать пенсию упрощенно
В Украине приняли законопроект, предусматривающий упрощенно получать некоторым гражданам Украины пенсию. Это касается тех, кто проживает или проживал на временно оккупированных территориях или в регионах, где ведутся боевые действия.
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Данный проект поддержит граждан, столкнувшихся с трудностями в результате войны, и позволит им получить надлежащие пенсионные выплаты без помех.