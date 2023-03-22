Чому стаж може бути втрачений

Трудовий стаж, який до 1 січня 2004 року, враховується до загального страхового стажу із записів у трудовій книжці. Однак через воєнний стан в країні цей документ можна втратити.

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У ПФУ радять якнайшвидше зацифрувати все. Відтак дані про трудову діяльність можна зберегти на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, а саме:

Авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Обрати у розділі "Комунікації з ПФУ" пункт "Відомості про трудові відносини".

Перевірити відомості та дати згоду на передачу та обробку персональних даних.

Завантажити скановані копії паперових документів про стаж та трудову діяльність (кнопка "Додати файл").

Під час процесу збереження важливо дотримуватися кількох вимог до копій:

Зображення має бути кольоровим, чітким та містити усі реквізити документа.

Сторінки слід завантажувати в хронологічному порядку.

Формат сканованих копій має бути jpg або PDF.

Розмір файлу не повинен перевищувати 1 мегабайта.

Хто отримуватиме пенсію спрощено

В Україні ухвалили законопроєкт, який передбачає спрощено отримувати деяким громадянам України пенсію. Це стосується тих, хто проживає чи проживав на тимчасово окупованих територіях або ж в регіонах, де ведуться бойові дії.

Зверніть увагу, що за таким рішенням українці зможуть отримувати виплати без затримок, навіть якщо не встигли звернутися до Пенсійного фонду щодо призначення пенсії.

До теми У квітні пенсіонерам знову перерахують пенсії: хто отримає суттєве підвищення

Даний проєкт підтримає громадян, які внаслідок війни стикнулися із труднощами, та дозволить їм отримати належні пенсійні виплати без перешкод.