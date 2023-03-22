Чому стаж може бути втрачений
Трудовий стаж, який до 1 січня 2004 року, враховується до загального страхового стажу із записів у трудовій книжці. Однак через воєнний стан в країні цей документ можна втратити.
Читайте також До 1 мільйона гривень: українцям, які постраждали від війни, готують нову допомогу
У ПФУ радять якнайшвидше зацифрувати все. Відтак дані про трудову діяльність можна зберегти на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, а саме:
- Авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- Обрати у розділі "Комунікації з ПФУ" пункт "Відомості про трудові відносини".
- Перевірити відомості та дати згоду на передачу та обробку персональних даних.
- Завантажити скановані копії паперових документів про стаж та трудову діяльність (кнопка "Додати файл").
Під час процесу збереження важливо дотримуватися кількох вимог до копій:
- Зображення має бути кольоровим, чітким та містити усі реквізити документа.
- Сторінки слід завантажувати в хронологічному порядку.
- Формат сканованих копій має бути jpg або PDF.
- Розмір файлу не повинен перевищувати 1 мегабайта.
Хто отримуватиме пенсію спрощено
В Україні ухвалили законопроєкт, який передбачає спрощено отримувати деяким громадянам України пенсію. Це стосується тих, хто проживає чи проживав на тимчасово окупованих територіях або ж в регіонах, де ведуться бойові дії.
До теми У квітні пенсіонерам знову перерахують пенсії: хто отримає суттєве підвищення
Даний проєкт підтримає громадян, які внаслідок війни стикнулися із труднощами, та дозволить їм отримати належні пенсійні виплати без перешкод.