Ті українці, що постраждали від російської агресії, зможуть отримати грошову допомогу від держави. Втім, це зробити зможуть не усі. Насамперед кошти отримають працівники об'єктів критичної інфраструктури, держслужбовці, журналісти та їхні сім'ї.

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У якому випадку надаватимуть фінансову підтримку

Закон передбачає, що одноразову допомогу особи зможуть отримати за шкоду життю та здоров'ю особам, які отримали інвалідність або втратили працездатність без встановлення інвалідності через ряд факторів. Сюди входить:

поранення;

каліцтвом;

контузію;

пов'язані із виконанням посадових (службових, професійних) обов'язків у період військової агресії захворювання.

Крім того, члени сім'ї померлого працівника у рівних частинах мають право отримати допомогу. Це стосується батьків, одного із подружжя, дітей та утриманців загиблого (померлого), яким у зв'язку з цим виплачується пенсія.

Який розмір допомоги можна отримати

Розмір одноразової допомоги становить:

особам з інвалідністю І групи – 800 тисяч гривень;

особам з інвалідністю ІІ групи – 500 тисяч гривень;

особам з інвалідністю ІІІ групи – 200 тисяч гривень;

особам, які втратили працездатність без встановлення інвалідності – 100 тисяч гривень;

при загибелі (смерті) – 1 мільйон гривень.

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За словами нардепа Олексія Гончаренка, у цьому списку також є постраждалі та загиблі журналісти, які зараз виконують дуже небезпечну роботу, щоб інформувати суспільство та весь світ про те, що коїться у гарячих точках в нашій країні.