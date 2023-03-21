Перерахунок у квітні: пенсіонери, що працюють, теж отримають виплати

У Мінсоцполітики оприлюднили дані, які вказують на те, що у 2023 році відбудеться перерахунок пенсій для 600 тисяч українців, а саме пенсіонерів, які продовжують працювати.

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Важливо, що під час перерахування пенсій таким категоріям осіб враховуватимуть збільшення стажу та розмір офіційної зарплати.

Нагадуємо, що березнева індексація торкнулася понад 10 мільйонів українців. Середній розмір підвищення склав від 400 до 700 гривень враховуючи розмір пенсії без доплат. Крім того, було обмежено верхню стелю індексації – у 1 500 гривень.

Важливі нюанси щодо квітневого перерахунку

По-перше, працюючим пенсіонерам потрібно знати, що якщо особа отримує меншу зарплату, ніж її платили перед виходом на пенсію, то братимуть лише його стаж, що збільшився. Водночас якщо зарплата вища, то при перерахунку візьмуть до уваги й нову зарплату, і стаж.

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По-друге, перерахунок здійснюватиметься лише у тому випадку, якщо з моменту призначення пенсії або попереднього перерахунку минуло не менше ніж 24 місяці. Але, наприклад, збільшення стажу не обов'язково має становити 24 місяці.

В уряді пояснили, що таке обмеження зробили для того, щоб у наступні роки, коли проводитиметься індексація, розрив між низькими та високими пенсіями скорочувався.