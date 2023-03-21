Пересчет в апреле: работающие пенсионеры тоже получат выплаты

В Минсоцполитики обнародовали данные, указывающие на то, что в 2023 году состоится перерасчет пенсий для 600 тысяч украинцев, а именно пенсионеров, которые продолжают работать.

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Важно, что при перечислении пенсий таким категориям лиц будет учитываться увеличение стажа и размер официальной зарплаты.

Напомним, что мартовская индексация коснулась более 10 миллионов украинцев. Средний размер повышения составил от 400 до 700 гривен, учитывая размер пенсии без доплат. Кроме того, был ограничен верхний потолок индексации – в 1 500 гривен.

Важные нюансы по апрельскому перерасчету

Во-первых, работающим пенсионерам нужно знать, что если лицо получает меньшую зарплату, чем ее платили перед выходом на пенсию, то будут брать только увеличившийся стаж. В то же время, если зарплата выше, то при пересчете примут во внимание и новую зарплату, и стаж.

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Во-вторых, перерасчет будет производиться только в том случае, если с момента назначения пенсии или предварительного перерасчета прошло не менее 24 месяцев. Но, например, увеличение стажа необязательно должно составлять 24 месяца.

В правительстве объяснили, что такое ограничение было сделано для того, чтобы в последующие годы, когда будет проводиться индексация, разрыв между низкими и высокими пенсиями сокращался.