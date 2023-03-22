Пострадавшие от российской агрессии украинцы смогут получить денежную помощь от государства. Впрочем, сделать это смогут не все. Прежде всего, средства получат работники объектов критической инфраструктуры, госслужащие, журналисты и их семьи.

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В каком случае будут оказывать финансовую поддержку

Закон предусматривает, что единовременную помощь лица смогут получить в ущерб жизни и здоровью лицам, получившим инвалидность или потерявшим трудоспособность без установления инвалидности из-за ряда факторов. Сюда входит:

ранение;

увечьем;

контузию;

связанные с исполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей в период военной агрессии заболевания.

Кроме того, члены семьи умершего работника в равных частях имеют право получить помощь. Это касается родителей, одного из супругов, детей и иждивенцев погибшего (умершего), которым в связи с этим выплачивается пенсия.

Какой размер пособия можно получить

Размер единовременной помощи составляет:

лицам с инвалидностью I группы – 800 тысяч гривен;

лицам с инвалидностью ІІ группы – 500 тысяч гривен;

лицам с инвалидностью ІІІ группы – 200 тысяч гривен;

лицам, потерявшим трудоспособность без установления инвалидности – 100 тысяч гривен;

при гибели (смерти) – 1 миллион гривен.

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За словами нардепа Алексея Гончаренко, в этом списке также есть пострадавшие и погибшие журналисты, которые сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране.