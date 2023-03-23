В каких случаях субсидия возвращается государству
Если человек не уведомил государство о реальных обстоятельствах относительно своих доходов, это может повлиять на дальнейшее оказание помощи. Речь идет о таких нарушениях:
- в заявлении или декларации была указана недостоверная информация и это повлияло на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера, который в результате превысил 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 гривен),
- или когда человек не сообщил о возникновении обстоятельств, влияющих на пересмотр права на назначение жилищной субсидии или его размеры, в течение 30 календарных дней.
Интересно Условия жесткие: кому могут отказать в субсидии
Как государство может вернуть выплаченные средства
В случае возникновения несоответствий уполномоченный орган может удержать сумму уплаченной жилищной субсидии при выплате ежемесячных сумм субсидий на следующие периоды. Однако выплаты в текущем периоде будут уменьшены всего на 20 процентов.
Будут ли повышать тарифы на коммуналку
В нынешних условиях для потребителей пока не решаются поднять все тарифы, ведь сейчас все сложно.
Действительно, когда есть война и людям и так трудно, принимать решение о повышении тарифов – сложное решение, прежде всего, в отношении наших 40 миллионов граждан. Второе, мы действительно думаем о проблеме субсидирования и системной убыточности, отсутствии стимулов для увеличения и производства электроэнергии, и добычи газа,
– говорит заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.
В то же время украинцы уже скоро начнут платить больше воды и водоотвода. Повышение может произойти в апреле и в июле:
- На первом этапе повышения пересмотрят рост средневзвешенных тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов в среднем на 12,3%, во время второго – 14,1%;
- Во время второго этапа расходы одного домохозяйства (семья из 2 – 3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно возрастут на 60 гривен.