В каких случаях субсидия возвращается государству

Если человек не уведомил государство о реальных обстоятельствах относительно своих доходов, это может повлиять на дальнейшее оказание помощи. Речь идет о таких нарушениях:

в заявлении или декларации была указана недостоверная информация и это повлияло на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера, который в результате превысил 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 гривен),

или когда человек не сообщил о возникновении обстоятельств, влияющих на пересмотр права на назначение жилищной субсидии или его размеры, в течение 30 календарных дней.

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Как государство может вернуть выплаченные средства

В случае возникновения несоответствий уполномоченный орган может удержать сумму уплаченной жилищной субсидии при выплате ежемесячных сумм субсидий на следующие периоды. Однако выплаты в текущем периоде будут уменьшены всего на 20 процентов.

Будут ли повышать тарифы на коммуналку

В нынешних условиях для потребителей пока не решаются поднять все тарифы, ведь сейчас все сложно.

Действительно, когда есть война и людям и так трудно, принимать решение о повышении тарифов – сложное решение, прежде всего, в отношении наших 40 миллионов граждан. Второе, мы действительно думаем о проблеме субсидирования и системной убыточности, отсутствии стимулов для увеличения и производства электроэнергии, и добычи газа,

– говорит заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

В то же время украинцы уже скоро начнут платить больше воды и водоотвода. Повышение может произойти в апреле и в июле: