Дополнительное повышение с 1 апреля

После мартовской индексации, когда почти все категории пенсионеров получили повышение, с 1 апреля такое будет ожидать и продолжающих работать пенсионеров. Однако это не будет индексацией, а уже перерасчетом пенсий.

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Обратите внимание, что с 1 июля проиндексируют пенсии учёных, государственных служащих и работников органов местного самоуправления.

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак отмечает, что не стоит путать перерасчет и индексацию пенсий.

Индексация – это инструмент повышения дохода наименее защищенной категории граждан, не имеющей обычно уже других источников дохода, кроме пенсий, уплачиваемых от государства. В отличие от них, те еще работающие пенсионеры имеют дополнительный источник поступлений в виде заработной платы, и это позволяет лучше самостоятельно себя обеспечивать,

– говорит Марчак.

А вот перерасчет зависит от трудового стажа. К примеру, пенсионер вышел на пенсию в 2021 году, но продолжает работать. Следовательно, за эти два последних года у него увеличился страховой стаж на 24 месяца. Соответственно, перерасчет будет производиться с учетом этого обновленного стажа.

Хватит ли средств на социальную сферу

По словам Дарьи Марчак, количество работающих пенсионеров не быстро, но повышается. это хороший показатель того, что человек, достигший пенсионного возраста, еще может иметь силы и желание самостоятельно обеспечивать себя финансово.

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Однако имеет ли бюджет Украины достаточно средств для поддержки пенсионеров. Второй после оборонной сферы по приоритету находится именно социальная сфера. Она, кроме собственных бюджетных поступлений, поддерживается финансово от международных партнёров.

Кроме того, в этом году большая часть необходимого финансирования уже подтверждена партнерами, а значит, социальные расходы будут защищены.