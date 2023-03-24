Когда будут назначаться новые субсидии

Известно, что в течение апреля украинцы смогут заново оформить субсидии. Однако их будут перечислять при необходимости, например, в связи с повышением пенсии.

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Запомните, что апрель – это последний месяц, когда выплачивают субсидии на оплату отопления. Сюда также входят газ и электричество для отопления. Продолжительность отопительного сезона в среднем длится с 16 октября по 15 апреля включительно.

В мае субсидии будут назначаться по-другому, а именно на новый период до апреля 2024 года.

Впрочем, нужно учесть, что на назначение будет влиять наличие долгов за коммуналку. Их нужно оплатить в течение апреля.

При каких условиях субсидию возвращают государству

В первую очередь это касается того случая, когда человек не уведомил государство о реальных доходах. Речь идет о таких нарушениях:

в заявлении или декларации была указана невероятная информация, и это повлияло на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера, который в результате превысил 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 гривен);

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