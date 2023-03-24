Когда будут назначаться новые субсидии
Известно, что в течение апреля украинцы смогут заново оформить субсидии. Однако их будут перечислять при необходимости, например, в связи с повышением пенсии.
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В мае субсидии будут назначаться по-другому, а именно на новый период до апреля 2024 года.
Впрочем, нужно учесть, что на назначение будет влиять наличие долгов за коммуналку. Их нужно оплатить в течение апреля.
При каких условиях субсидию возвращают государству
В первую очередь это касается того случая, когда человек не уведомил государство о реальных доходах. Речь идет о таких нарушениях:
- в заявлении или декларации была указана невероятная информация, и это повлияло на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера, который в результате превысил 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 гривен);
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- или когда человек не сообщил о возникновении обстоятельств, влияющих на пересмотр права на назначение жилищной субсидии или его размеры, в течение 30 календарных дней.