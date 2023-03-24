Коли призначатимуть нові субсидії

Відомо, що протягом квітня українці зможуть оформити субсидії наново. Однак їх будуть перераховувати за потреби, як от у зв'язку з підвищенням пенсії.

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Запам'ятайте, що квітень – це останній місяць, коли виплачують субсидії на оплату опалення. Сюди також входить газ та електрика для опалення. Тривалість опалювального сезону в середньому триває з 16 жовтня по 15 квітня включно.

До слова, у травні субсидії призначатимуться по-іншому, а саме на новий період до квітня 2024 року.

Втім, потрібно взяти до уваги, що на призначення впливатиме наявність боргів за комуналку. Їх потрібно сплатити протягом квітня.

За яких умов субсидію повертають державі

Насамперед це стосується того випадку, коли людина не повідомила державу про реальні доходи. Мова йде про такі порушення:

у заяві чи декларації була зазначена невірогідна інформація і це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, який у результаті перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень);

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