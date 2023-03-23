Про це повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тарифи збільшаться тільки для непобутових споживачів.
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На скільки зміняться платіжки
З 1 січня тариф для непобутових споживачів підвищився до 380,28 грн/МВт-год. Під час наступного підвищення у квітні вартість зміниться на 13% – до 430,25 грн/МВт-год. У липні ціна зросте до 485,1 грн/МВт-год.
Водночас буде встановлено окремий тариф на послуги з передачі електроенергії для підприємств зеленої електрометалургії – 209,42 грн/МВт-год.
Також, НКРЕКП встановила нові тарифи Укренерго на диспетчеризацію:
- з 1 січня — до 68,28 грн/МВт-год
- з 1 квітня — до 80,87 грн/МВт-год
- з 1 липня — до, 95,54 грн/МВт-год
Чи зміняться платіжки для побутових споживачів
Наразі для домогосподарств в Україні діє два тарифи на електроенергію. Якщо щомісячне споживання складає менше 250 кіловат-годину, то тариф становить 1,44 гривні. Якщо понад 250 кіловатів – 1,68 гривні.
Однак, оскільки тарифи незабаром зміняться для непобутових споживачів, незабаром може відбутися підвищення тарифів для усього населення.
Які тарифи можуть побачити українці
Згідно з прогнозами різних експертів, вартість світла для населення може подорожчати приблизно у два рази – з 1,44 до близько 2,5 – 2,7 гривні за кіловат-годину.
За словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, на українців чекають європейські ціни на електроенергію через об'єднання енергетичних, газотранспортних систем.
Нардеп розповідає, що є декілька варіантів підняття цін, а саме:
- "Легкий варіант" – підвищення приблизно до 2,5 гривні за кіловат.
- А для тих, хто споживає до 100 кіловатів щомісяця – ринкова ціна становитиме приблизно 6 – 7 гривень за кіловат-годину.
- Водночас видання UBR опублікувало інформацію, що новий тариф на електроенергію може становити 2,80 гриві за кіловат-годину вже з квітня.
- Є інформація, що можуть запровадити диференційований тариф. Це означає, що якщо багато споживаєш – більше платиш, менше споживаєш – менший тариф отримаєш.