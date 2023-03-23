Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Тарифы увеличатся только для небытовых потребителей.

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На сколько изменятся платежки

С 1 января тариф для небытовых потребителей повысился до 380,28 грн/мВт-ч. При следующем повышении в апреле стоимость изменится на 13% - до 430,25 грн/МВт-час. В июле цена вырастет до 485,1 грн/мВт-час.

В то же время, будет установлен отдельный тариф на услуги по передаче электроэнергии для предприятий зеленой электрометаллургии – 209,42 грн/МВт-час.

Также НКРЭКУ установила новые тарифы Укрэнерго на диспетчеризацию:

с 1 января - до 68,28 грн/МВт-час

с 1 апреля - до 80,87 грн/МВт-час

с 1 июля - до, 95,54 грн/МВт-час

Изменятся ли платежки для бытовых потребителей

В настоящее время для домохозяйств в Украине действуют два тарифа на электроэнергию. Если ежемесячное потребление составляет менее 250 киловатт-час, то тариф составляет 1,44 гривны. Если более 250 киловатт – 1,68 гривны.

Однако поскольку тарифы вскоре изменятся для небытовых потребителей, вскоре может произойти повышение тарифов для всего населения.

Какие тарифы могут увидеть украинцы

Согласно прогнозам разных экспертов, стоимость света для населения может подорожать примерно в два раза – с 1,44 до около 2,5 – 2,7 гривны за киловатт-час.

По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, украинцев ждут европейские цены на электроэнергию из-за объединения энергетических, газотранспортных систем.

Нардеп рассказывает, что есть несколько вариантов поднятия цен, а именно: