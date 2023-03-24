Додаткове підвищення з 1 квітня

Після березневої індексації, коли майже усі категорії пенсіонерів отримали підвищення, з 1 квітня таке чекатиме й пенсіонерів, що продовжують працювати. Однак це не буде індексацією, а вже перерахунком пенсій.

Читайте також Без цього субсидії не буде: що українцям потрібно обов'язково зробити у квітні

Зверніть увагу, що з 1 липня проіндексують пенсії науковців, державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак наголошує, що не варто плутати перерахунок та індексацію пенсій.

Індексація – це інструмент підвищення доходу найменш захищеній категорії громадян, яка не має зазвичай вже інших джерел доходу, крім пенсій, які сплачуються від держави. На відміну від них, ті пенсіонери, які ще працюють, мають додаткове джерело надходжень у вигляді заробітної плати, і це дозволяє краще самостійно себе забезпечувати,

– мовить Марчак.

А от перерахунок залежить від трудового стажу. До прикладу, пенсіонер вийшов на пенсію у 2021 році, але продовжує працювати. Отже, за ці два останні роки у нього збільшився страховий стаж на 24 місяці. Відповідно, перерахунок здійснюватиметься з урахуванням цього оновленого стажу.

Чи вистачить коштів на соціальну сферу

За словами Дар'ї Марчак, кількості працюючих пенсіонерів не швидко, але підвищується. це хороший показник того, що людина, яка досягла пенсійного віку, ще може мати сили й бажання самостійно забезпечувати себе фінансово.

Цікаво Мінімальна пенсія не нижче прожиткового мінімуму: в Конституційному Суді визначили розмір

Однак чи має бюджет України достатньо коштів на підтримку пенсіонерів. Другою після оборонної сфери за пріоритетом, знаходиться саме соціальна сфера. Вона, окрім власних бюджетних надходжень, підтримується фінансово від міжнародних партнерів.

Крім того, цьогоріч більша частина необхідного фінансування вже підтверджена партнерами, а отже соціальні видатки будуть захищені.