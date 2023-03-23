Якою повинна бути мінімальна пенсія в Україні

За рішенням Конституційного Суду України мінімальна пенсія, що є основним джерелом існування пенсіонерів, повинна становити не нижче прожиткового мінімум. Таким чином в Україні зафіксували її гарантованість.

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Суд вказав, що оспорювані приписи Закону № 1404, Закону № 1058, якими для звернення стягнення у виконавчому провадженні установлено допустимі розміри відрахувань у відсотковому відношенні з пенсій боржника, призводять до виплати пенсії, що є основним джерелом існування, навіть у меншому розмірі, від прожиткового мінімуму встановленого законом. У такий спосіб людину позбавили мінімальних соціальних благ та захисту від бідності через примусове виконання рішення,

– заявили в КСУ.

Нагадуємо, що зараз мінімальна пенсія становить 2 093 гривень, а максимальна – 20 930 гривень.

Який прожитковий мінімум в Україні

Станом на 2023 рік в Україні прожитковий мінімум на рівні:

на одну особу в розрахунку на місяць – 2 589 гривень;

для дітей віком до 6 років – 2 272 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 гривень;

для працездатних осіб – 2 684 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 2 093 гривень.

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Як можна втратити стаж для пенсії

В Пенсійному фонді попередили, що через воєнний стан у країні чимало українців можуть втратити частину страхового стажу, адже записи у трудовій книжці можуть випадкового зникнути.

У ПФУ радять якнайшвидше зацифрувати все. Відтак дані можна зберегти на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, а саме: