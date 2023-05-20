Як підвищити розмір призначеної пенсії

Розмір пенсії в Україні напряму залежить від двох факторів:

тривалість набутого страхового стажу,

розміру офіційної зарплати, яку особа отримувала протягом трудової діяльності.

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Однак у випадку, якщо визначений на основі цих параметрів розмір пенсії не задовольняє особу, вона може почати сплачувати страхові внески на пенсійне страхування. І таким чином збільшити свою майбутню виплату.

При цьому в Пенсійному фонді наголосили: робити такі внески можуть лише ті українці, які ще не отримують пенсію. Тобто не є пенсіонерами.

Зверніть увагу! Якщо людина вже отримує пенсію, то новий механізм сплати добровільних внесків не для неї.

Завдяки добровільним внескам можна підвищити розмір майбутньої пенсії. Для тих, хто офіційно не працює, добровільно сплачені внески – це набутий страховий стаж та заробітна плата для майбутньої пенсії, для працюючих – збільшена заробітна плата,

– підкреслили в Пенсійному фонді.

Персональна опіка над пенсіонером

Крім того, зазначається, українці можуть збільшити виплату конкретного пенсіонера – за допомогою благодійних пожертв. В такому разі:

70% суми спрямовується для виплати пенсії обраному пенсіонерові;

30% стає ресурсом для фінансування пенсій інших пенсіонерів.

Хто може розраховувати на доплату в понад 800 гривень

Тим часом пенсіонери, нагороджені військовими орденами та медалями, мають право на суттєву доплату до пенсії. Так, за законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", розмір доплат пенсіонерам з військовими нагородами складає:

від 20% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

у "грошовому" вираженні це від 418,6 до 837,2 гривні.

Розмір же доплати залежатиме від виду й кількості нагород. При чому це стосується як радянських нагород, так і сучасних українських.

Нагадаємо, низка категорій українських пенсіонерів у 2023 році отримуватиме доплати за віком. Йдеться про пенсіонерів, яким виповнилося 70 років і більше.