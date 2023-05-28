Хто отримає доплату до пенсії

Пенсіонери, які досягли певного віку мають право на доплати від держави, вона може коливатися в районі 300 – 570 гривень.

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Розподіл сум виглядає наступним чином:

  • 70 років – 300 гривень;
  • 75 – 80 років – 456 гривень;
  • 80 років – 570 гривень.

Чоловіки та жінки: кому платять більші пенсії

У чоловіків середня пенсія в Україні складає 5 701 гривню, в той час, як у жінок – 3 926 гривень. Відповідно, чоловіки отримують на 1 775 гривень більше.

Водночас у першому кварталі 2023 року розмір середньої пенсії в Україні склав 5 238 гривень. Таким чином:

  • середня пенсія чоловіків перевищує цей показник на 463 гривні;
  • у жінок вона менша на 1 312 гривень.