Хто отримає доплату до пенсії

Пенсіонери, які досягли певного віку мають право на доплати від держави, вона може коливатися в районі 300 – 570 гривень.

Читайте також Яку пенсію отримуватимуть українці: від чого залежить розмір виплати та як його розрахувати

Зверніть увагу! Такі доплати доступні лише тим пенсіонерам, які отримують виплати нижчі за 10 340 гривень, але мають відповідний стаж.

Розподіл сум виглядає наступним чином:

70 років – 300 гривень;

75 – 80 років – 456 гривень;

80 років – 570 гривень.

Чоловіки та жінки: кому платять більші пенсії

У чоловіків середня пенсія в Україні складає 5 701 гривню, в той час, як у жінок – 3 926 гривень. Відповідно, чоловіки отримують на 1 775 гривень більше.

Водночас у першому кварталі 2023 року розмір середньої пенсії в Україні склав 5 238 гривень. Таким чином: