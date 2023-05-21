Чи збільшилися доплати

Директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг ПФУ Олена Охріменко розповіла, що попри війну, держава знаходить можливості виплачувати пенсії й інші соцвиплати вчасно.

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Навіть більше: такі виплати індексуються, перераховуються. Крім того, працюють і досить ефективно додаткові гарантії для пенсіонерів різних вікових груп,

– додала вона.

Також вона розповіла, які доплати дають пенсіонерам за віком:

70 – 75 років – до 300 гривень;

75 – 80 років – до 456 гривень;

80 і більше років – до 570 гривень.

У пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 3120 гривень. У пенсіонерів віком від 70 до 80 років такий розмір не може бути меншим за 3000 гривень, у віці до 70 років – 2760 гривень,

– пояснила Охріменко.

Нагадаємо! Мінімальний розмір виплат у непрацюючих пенсіонерів не може бути нижчою за 2520 гривень.

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