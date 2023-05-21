Чи збільшилися доплати
Директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг ПФУ Олена Охріменко розповіла, що попри війну, держава знаходить можливості виплачувати пенсії й інші соцвиплати вчасно.
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Навіть більше: такі виплати індексуються, перераховуються. Крім того, працюють і досить ефективно додаткові гарантії для пенсіонерів різних вікових груп,
– додала вона.
Також вона розповіла, які доплати дають пенсіонерам за віком:
- 70 – 75 років – до 300 гривень;
- 75 – 80 років – до 456 гривень;
- 80 і більше років – до 570 гривень.
У пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 3120 гривень. У пенсіонерів віком від 70 до 80 років такий розмір не може бути меншим за 3000 гривень, у віці до 70 років – 2760 гривень,
– пояснила Охріменко.
Кому доплатять понад 800 гривень до пенсії
- Розмір доплат пенсіонерам з військовими нагородами складає від 20% до 40 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб – це від 418,6 до 837,2 гривні.
- Розмір доплати залежатиме від виду й кількості нагород. Це стосується як радянських нагород, так і сучасних українських.
- Водночас низка категорій українських пенсіонерів у 2023 році отримуватиме доплати за віком.