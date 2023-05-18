Хто отримує більшу пенсію

З 2018 року в Україні зросла кількість пенсіонерів на 9 249 людини. Разом з цим побільшало літніх людей, які отримують виплати понад 10 тисяч гривень, тепер їх 10% серед усіх пенсіонерів, в той час, як 30% отримують виплати до 3 тисяч гривень.

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Нагадаємо! У березні 2023 проводився масштабний перерахунок пенсій, який зачепив 10 мільйонів людей. Тепер середня пенсія в Україні складає 5238 гривень.

За даними ПФУ розрив між середніми пенсійними виплатами у чоловіків та жінок складає 45% – 5701 гривні проти 3926 гривень. Тобто пенсія жінок навіть не дотягують до середнього рівня.

Загалом 785 українців отримують пенсії через банк, а інші поштою. Найпопулярнішими фінансовими установами є ПриватБанк (54%) та Ощадбанк (36%).

Де в Україні найбільші пенсії

Середня пенсія по Україні відрізняється у різних областях. Найменші виплати отримують люди у Тернополі – 3997 гривень, а найбільше у Києві – 7129 гривень. Ситуація така: