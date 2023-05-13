Де українці отримують найбільшу пенсію

Наразі приблизно 33% пенсіонерів отримують середню та вищу за середню пенсії, яка становить 5 238 гривень. Проте за статистикою, найменша середня виплата у Тернопільській області – 3 997 гривень, натомість у Київській – 7 тисяч гривень.

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Найбільші середні пенсії по областях такі:

  • Донецька – 6 560 гривень;
  • Луганська – 6 049 гривень;
  • Дніпропетровська – 5 804 гривень;
  • Житомирська – 5 650 гривень;
  • Рівненська – 5 488 гривень;
  • Запорізька – 5 416 гривень;
  • Харківська – 5 249 гривень.

Скільки отримують пенсіонери в Україні

У травні ПФУ випустив статистику, де показав скільки українців отримують пенсію різних розмірів. Виявилося, що найбільше пенсіонерів отримують виплати від 2 до 3 тисяч гривень. Ситуація виглядає наступним чином:

  • 9,9% – отримує понад 10 тисяч гривень;
  • 23,1% – від 5 тисяч гривень;
  • 15,3% – від 4 до 5 тисяч гривень;
  • 21,3% – від 3 до 4 тисяч гривень;
  • 29,8% – від 2 до 3 тисяч гривень;
  • 0,6% – до 2 тисяч гривень.