Де українці отримують найбільшу пенсію
Наразі приблизно 33% пенсіонерів отримують середню та вищу за середню пенсії, яка становить 5 238 гривень. Проте за статистикою, найменша середня виплата у Тернопільській області – 3 997 гривень, натомість у Київській – 7 тисяч гривень.
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Найбільші середні пенсії по областях такі:
- Донецька – 6 560 гривень;
- Луганська – 6 049 гривень;
- Дніпропетровська – 5 804 гривень;
- Житомирська – 5 650 гривень;
- Рівненська – 5 488 гривень;
- Запорізька – 5 416 гривень;
- Харківська – 5 249 гривень.
Скільки отримують пенсіонери в Україні
У травні ПФУ випустив статистику, де показав скільки українців отримують пенсію різних розмірів. Виявилося, що найбільше пенсіонерів отримують виплати від 2 до 3 тисяч гривень. Ситуація виглядає наступним чином:
- 9,9% – отримує понад 10 тисяч гривень;
- 23,1% – від 5 тисяч гривень;
- 15,3% – від 4 до 5 тисяч гривень;
- 21,3% – від 3 до 4 тисяч гривень;
- 29,8% – від 2 до 3 тисяч гривень;
- 0,6% – до 2 тисяч гривень.