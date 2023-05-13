Де українці отримують найбільшу пенсію

Наразі приблизно 33% пенсіонерів отримують середню та вищу за середню пенсії, яка становить 5 238 гривень. Проте за статистикою, найменша середня виплата у Тернопільській області – 3 997 гривень, натомість у Київській – 7 тисяч гривень.

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Тобто попри середню пенсію по Україні, кожна область відрізняється від іншої за своїми виплатами.

Найбільші середні пенсії по областях такі:

Донецька – 6 560 гривень;

Луганська – 6 049 гривень;

Дніпропетровська – 5 804 гривень;

Житомирська – 5 650 гривень;

Рівненська – 5 488 гривень;

Запорізька – 5 416 гривень;

Харківська – 5 249 гривень.

Нагадаємо! У березні відбувся масштабний перерахунок пенсій, який торкнувся 10 мільйонів українців.

Скільки отримують пенсіонери в Україні

У травні ПФУ випустив статистику, де показав скільки українців отримують пенсію різних розмірів. Виявилося, що найбільше пенсіонерів отримують виплати від 2 до 3 тисяч гривень. Ситуація виглядає наступним чином: