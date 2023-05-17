Чи зміниться дата виплати пенсій

Голова ПФУ Євген Капінус зазначив, що люди отримують свої виплати або поштою, або через банк.

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Спосіб виплати пенсіонер обирає самостійно під подання заяви про призначення пенсії. Змінити спосіб виплати або уповноважений банк пенсіонер може за своїм бажанням, подавши відповідну заяву до будь-якого сервісного центру Фонду або через вебпортал,

– пояснив він.

Нагадаємо! У березні влада провела масштабний перерахунок пенсій, який зачепив 10 мільйонів українців.

Він зазначив, що пенсійні вплати надходять кожній людині в індивідуальну дату з 4 по 25 число щомісяця.

Про встановлену дату виплати пенсіонера інформують в обов’язковому порядку. Тому, незалежно від способу виплати, через банк чи через пошту, пенсіонер має можливість отримати належну йому пенсію у визначену дату виплати. Наразі ми не розглядаємо питання щодо зміни встановленої дати виплати пенсії,

– додав Капінус.

Скільки ПФУ витратило на пенсії та субсидії у травні

Станом на 10 травня ПФУ профінансував потреби багатьох українців. Зокрема пенсії, субсидії, лікарняні та страховки. Ситуація така: