Изменится ли дата выплаты пенсий

Глава ПФУ Евгений Капинус отметил, что люди получают свои выплаты либо по почте, либо через банк.

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Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно под подачу заявления о назначении пенсии. Изменить способ выплаты или уполномоченный банк пенсионер может по своему желанию, подав соответствующее заявление в любой сервисный центр Фонда или через вебпортал,

– объяснил он.

Напомним! В марте власти провели масштабный перерасчет пенсий, который задел 10 миллионов украинцев.

Он отметил, что пенсионные уплаты поступают каждому человеку в индивидуальную дату с 4 по 25 число ежемесячно.

Об установленной дате выплаты пенсионера информируют в обязательном порядке. Поэтому, независимо от способа выплаты через банк или через почту, пенсионер имеет возможность получить причитающуюся ему пенсию в определенную дату выплаты. Пока мы не рассматриваем вопрос об изменении установленной даты выплаты пенсии,

– добавил Капинус.

Сколько ПФУ потратило на пенсии и субсидии в мае

По состоянию на 10 мая ПФУ профинансировал потребности многих украинцев. В частности, пенсии, субсидии, больничные и страховки. Ситуация такова: