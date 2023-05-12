Сколько ПФУ заплатило украинцам в мае
На 10 мая Пенсионный фонд уже успел профинансировать потребности многих украинцев. В частности, выплатить пенсии, субсидии, больничные и страховки.
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Ситуация с выплатами такова:
- 21,8 миллиарда гривен – на пенсионные выплаты;
- 2,3 миллиарда гривен – на жилищные субсидии и льготы;
- 1476,4 миллионов гривен – на страховые выплаты (из них 469,6 миллионов гривен на больничные).
Также в ПФУ отчитались, что с начала месяца они предоставили 352 тысячи услуг для населения.
Какие сейчас пенсии в Украине
В апреле 2023 года средний размер пенсий в Украине был – 5 238 гривен. По данным ПФУ в стране более 10,5 миллионов пенсионеров и ситуации с выплатами такова:
- 9,9% – получает более 10 тысяч гривен;
- 23,1% – от 5 тысяч гривен;
- 15,3% – от 4 до 5 тысяч гривен;
- 21,3% – от 3 до 4 тысяч гривен;
- 29,8% – от 2 до 3 тысяч гривен;
- 0,6% – до 2 тысяч гривен.