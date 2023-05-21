Увеличились ли доплаты
Директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Елена Охрименко рассказала, что, несмотря на войну, государство находит возможности выплачивать пенсии и другие соцвыплаты вовремя.
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Более того: такие выплаты индексируются, перечисляются. Кроме того, работают и достаточно эффективно дополнительные гарантии для пенсионеров разных возрастов,
– добавила она.
Также она рассказала, какие доплаты дают пенсионерам по возрасту:
- 70 – 75 лет – до 300 гривен;
- 75 – 80 лет – до 456 гривен;
- 80 и более лет – до 570 гривен.
У пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и старше, размер пенсионной выплаты не может быть меньше 3120 гривен. У пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет такой размер не может быть меньше 3000 гривен, в возрасте до 70 лет – 2760 гривен,
– объяснила Охрименко.
Кому доплатят более 800 гривен до пенсии
- Размер доплат пенсионерам с военными наградами составляет от 20% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц – это от 418,6 до 837,2 гривны.
- Размер доплаты будет зависеть от вида и количества наград. Это касается как советских наград, так и современных украинских.
- В то же время, ряд категорий украинских пенсионеров в 2023 году будет получать доплаты по возрасту.