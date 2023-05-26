Як розраховується пенсія

При призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески – за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням виплати. У 2023 році її розмір складає 12 236,71 гривні.

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Радимо надати документи про весь стаж до 1 січня 2004 року – трудова книжка, дипломи, військовий квиток тощо. Та за бажанням довідки про заробітну плату помісячно за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року,

– розповіли в головному управлінні Пенсійного фонду Києва.

Там пояснили: річ у тім, що Пенсійний фонд має дані про заробітну плату лише з липня 2000 року. Тому вона буде автоматично врахована при призначенні пенсії.

Поняття ж страхового стажу введено з 1 січня 2004 року. А тому:

періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи до цього часу зараховуються "в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше";

періоди роботи після 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати єдиного соціального внеску не менше мінімального.

Пенсію можна розрахувати самостійно

Водночас українці мають змогу самостійно вирахувати розмір майбутньої виплати. Для цього треба зайти на портал Пенсійного фонду та скористатись відповідним калькулятором.

Для коректного розрахунку ще необхідно відсканувати трудову книжку, занести дані про навчання, проходження військової служби. При цьому зазначений розрахунок – орієнтовний. Остаточний розрахунок буде проведено після подання заяви до органів ПФУ,

– зазначили в головному управлінні Пенсійного фонду Києва.

Українці можуть збільшити свою пенсію

Загалом же розмір пенсії в Україні напряму залежить від двох факторів:

тривалості набутого страхового стажу,

розміру офіційної зарплати, яку особа отримувала протягом трудової діяльності.

Однак у випадку, якщо визначений на основі цих параметрів розмір пенсії не задовольняє особу, вона може почати сплачувати страхові внески на пенсійне страхування. І таким чином збільшити свою майбутню виплату.

При цьому в Пенсійному фонді наголосили: робити такі внески можуть лише ті українці, які ще не отримують пенсію.

Зверніть увагу! Якщо людина вже отримує пенсію, то новий механізм сплати добровільних внесків не для неї.

Які пенсії в Україні