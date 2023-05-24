Як рахували

В Пенсійному фонді пояснили: йдеться про середню зарплату, з якої сплачено страхові внески. Та яка відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії.

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Сам же розрахунок провадиться на підставі низки показників. Зокрема:

даних звітності страхувальників про заробітну плату/дохід, на яку нараховується єдиний внесок;

середньооблікової чисельності штатних працівників, зайнятих в організаціях усіх форм власності та діяльності.

Як зросла середня зарплата за рік

У березні 2022 року розмір середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії, складав 13 016,21 гривні. Що на 407,12 гривні нижче поточного.

Загалом же торік цей показник склав 13 376,21 гривні. Так:

найбільшою ця зарплата була в грудні – 15 116,4 гривні;

найменшою – у квітні, 12 081,96 гривні.

Важливо! За опитуванням, близько 60% роботодавців збираються підняти заробітні плати своїм працівникам. Це стосується критично важливих для держави галузей: медицини, енергетики, будівництва, військово-промислового комплексу, агропромислового комплексу.

Українці можуть збільшити свою пенсію

Загалом же розмір пенсії в Україні напряму залежить від двох факторів:

тривалість набутого страхового стажу,

розміру офіційної зарплати, яку особа отримувала протягом трудової діяльності.

Однак у випадку, якщо визначений на основі цих параметрів розмір пенсії не задовольняє особу, вона може почати сплачувати страхові внески на пенсійне страхування. І таким чином збільшити свою майбутню виплату.

При цьому в Пенсійному фонді наголосили: робити такі внески можуть лише ті українці, які ще не отримують пенсію. Тобто не є пенсіонерами.