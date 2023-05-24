Как считали

В Пенсионном фонде объяснили: речь идет о средней зарплате, с которой уплачены страховые взносы. И которая, согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", учитывается для вычисления пенсии.

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Сам же расчет производится на основании ряда показателей. В частности:

данных отчетности страхователей о заработной плате/доходе, на которую начисляется единый взнос;

среднесписочной численности штатных работников, занятых в организациях всех форм собственности и деятельности.

Как выросла средняя зарплата за год

В марте 2022 года размер средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии, составлял 13 016,21 гривны. Что на 407,12 грн ниже текущего.

В целом же в прошлом году этот показатель составил 13 376,21 гривны. Так:

наибольшая эта зарплата была в декабре – 15 116,4 гривны;

наименьшей – в апреле, 12 081,96 гривны.

Важно! Согласно опросу, около 60% работодателей собираются поднять заработные платы своим работникам. Это касается критически важных для государства отраслей: медицины, энергетики, строительства, военно-промышленного комплекса, агропромышленного комплекса.

Украинцы могут увеличить свою пенсию

В целом размер пенсии в Украине напрямую зависит от двух факторов:

продолжительности приобретенного страхового стажа,

размера официальной зарплаты, которую лицо получало в течение трудовой деятельности.

Однако в случае, если определенный на основе этих параметров размер пенсии не удовлетворяет лицо, оно может начать уплачивать страховые взносы на пенсионное страхование. И таким образом увеличить свою будущую выплату.

При этом в Пенсионном фонде подчеркнули: делать такие взносы могут только украинцы, которые еще не получают пенсию. То есть не пенсионеры.