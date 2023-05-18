Как рассказал 24 Каналу директор по коммуникации Work.ua Максим Пилипенко – это говорит о том, что сейчас найти работу уже легче.
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Ситуация улучшится: что сейчас на рынке труда в Украине
О постепенном восстановлении на украинском рынке труда говорится в отчетах НБУ. Там прогнозируют, что ситуация улучшится уже к концу этого года.
- Итак, по данным сайта Work.ua, показатель новых вакансий вернулся почти до 80% от среднего в 2021 году, а количество резюме превышает средний уровень 2021 только на 10%.
Максим Пилипенко рассказывает, что апрель 2023 года украинский рынок труда закончил с показателем более 82 тысяч вакансий.
Это фантастический результат роста. И рынок труда продолжает развиваться и показывать оптимистические тенденции.
- Кстати, по данным инфляционного отчета, возобновление рынка труда произошло на фоне оживления экономической активности благодаря улучшению ситуации в энергетике и сезонной активизации деятельности.
Есть один существенный нюанс
Запад Украины и частично центр сейчас предлагают больше вакансий, чем было до начала войны. А вот восток, север и юг страны не возобновились даже до уровня начала 2022 года. Такая диспропорция объясняется тем, что в тех областях, которые опустошены войной, многие предприятия уничтожены или остановлены.
- Например, лидером среди вакансий является Закарпатская область. Там их количество в полтора раза больше, чем было в начале февраля 2022 года. Следовательно, в Ужгороде на одну вакансию претендуют 1,5 резюме.
- А вот в Харькове и Запорожье на одну вакансию приходится 3,5 искателя. В Херсонской, Харьковской и Сумской областях количество вакансий составляет менее 50 тысяч на 100 тысяч населения.
Какие самые востребованные вакансии
Валентина Гаврюшенко, эксперт по рынку труда, добавляет: согласно данным сайтов по поиску работы на треть увеличилось количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе. Это 7 220 новых вакансий, и самой востребованной является должность бармена (1 370 предложений). На втором месте – сфера обслуживания.
Также больше работы предлагают в строительстве и архитектуре, сфере красоты, ищут людей и на рабочие специальности.
- До сих пор нужны менеджеры продаж, продавцы-консультанты, работники логистической сферы, бухгалтеры, водители, курьеры. На производствах так же не хватает швей, слесарей и так далее.
- Также всегда можно увидеть свежие вакансии в сфере розничной торговли и продаж
Эксперт добавляет, что согласно исследованию Work.ua, самые большие зарплаты (за исключением руководящих должностей и сферы IT) предлагают:
- медиабайеру – 52 500 гривен;
- водителю-международнику – 40 000 гривен;
- бизнес-аналитику – 32 500 гривен;
- арматурщику, рихтовщику, риелтору – 30 000 гривен.
Самые большие зарплаты традиционно остаются за работниками IT-отрасли:
- программист PHP – 55 000 гривен;
- back-end программист, Unity developer, руководитель IT-отдела – 50 000 гривен;
- javascript-программист - 44 500 гривен;
Повышение зарплаты не за горами
По прогнозам эксперта рынка труда Татьяны Пашкиной, зарплаты в Украине будут повышаться, однако не равномерно. Все потому, что у работодателей нет такой финансовой возможности.
В первую очередь хорошую надбавку получат те сотрудники, от чьей работы зависит функционирование предприятия. Все остальные могут либо остаться без нее, либо получить повышение на несколько процентов,
– добавляет Пашкина.
- Что касается повышения, то планируется увеличить зарплату в среднем на 5% – 10%. То есть если вы получаете 20 тысяч гривен, то дополнительно можете рассчитывать еще на 1 – 2 тысячи гривен.
- А 14% работодателей хотят повысить зарплату на 20%. В таком случае прибавится еще 4 тысячи гривен.
В то же время эксперты считают, что цифра находящихся за чертой бедности украинцев будет расти. Но в том случае, если финансовая помощь партнеров не будет вовремя поступать.
Профессии будущего
Всем известный уже ChatGPT поделился профессиями, которые станут наиболее перспективными в будущем:
- Разработчик программного обеспечения и инженер по искусственному интеллекту. Потому что в мире все становится автоматизированным и нужны специалисты, которые будут настраивать систему.
- Специалист по кибербезопасности. Они будут нужны для защиты данных и предотвращения кибератак, потому что все больше важных данных хранится онлайн.
- Социальный рабочий. Это связано с увеличением популяции населения на планете, проблемы которого должен решать кто-то.
- Медицинский специалист по генетике. Эти специалисты потребуются в связи с активным развитием генной медицины, требующей точности.
- Энергетический инженер. Искусственный интеллект считает, что это связано с отрицательными изменениями климата, что приведет к потребности альтернативных источников энергии.