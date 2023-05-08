Ситуация с безработицей в Украине

В своем апрельском отчете НБУ сообщил, что в 2023 году происходит постепенное восстановление рынка труда в Украине.

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На прогнозном горизонте занятость и зарплаты постепенно будут расти вместе с активизацией экономической деятельности. Однако диспропорции на рынке труда будут сохраняться, поэтому безработица будет оставаться выше довоенного уровня, а рост реальных зарплат будет преимущественно сдержанным, но неравномерным по секторам и регионам,

– говорится в отчете.

В начале года была сложная ситуация на рынке труда из-за проблем с электроэнергией. После урегулирования ситуации на сайтах поиска работы значительно увеличилось количество резюме и особенно вакансий.

Заметно увеличилась региональная и профессиональная диспропорция из-за вынужденного переезда части населения в разные регионы Украины.

Значительное количество ВПЛ вынуждены были переехать в регионы, где ограничено предложение работы по их специальности. Это одна из причин того, что среди ВПЛ значительная часть потерявших работу после полномасштабного вторжения, так и тех, у кого до сих пор нет работы. Однако даже среди тех, кто вернулся на прежнее место жительства, значительная часть не может найти работу,

– отметили в отчете.

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