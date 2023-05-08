Ситуація з безробіттям в Україні

У своєму квітневому звіті НБУ повідомило, що у 2023 році відбувається поступове відновлення ринку праці в Україні.

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На прогнозному горизонті зайнятість та зарплати поступово зростатимуть разом з активізацією економічної діяльності. Проте, диспропорції на ринку праці зберігатимуться, тому безробіття залишатиметься вищим за довоєнний рівень, а зростання реальних зарплат буде переважно стриманим, але нерівномірним за секторами та регіонами,

– йдеться у звіті.

На початку року була складна ситуація на ринку праці через проблеми з електроенергією. Після урегулювання ситуації на сайтах пошуку роботи значно збільшилася кількість резюме та особливо вакансій.

Помітно збільшилася регіональна та професійна диспропорція через вимушений переїзд частини населення у різні регіони України.

Значна кількість ВПО змушена перебратись в регіони, де обмежена пропозиція роботи за їхньою спеціальністю. Це одна з причин того, що серед ВПО як вища частка тих, хто втратив роботу після повномасштабного вторгнення, так і тих, хто досі не має роботи. Однак, навіть серед тих, хто повернувся на попереднє місце проживання, значна частина не може знайти роботу,

– зазначили у звіті.

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