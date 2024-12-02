Як оформити допомогу для безробітних
Завдяки такій процедурі можливо отримати чи оновити цей статус, а також податися на допомогу по безробіттю, пише 24 канал з посиланням на Донецьку обласну державну адміністрацію.
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Покрокова інструкція має такий вигляд:
- Зайдіть на Портал "Дія";
- Авторизуйтесь за допомогою електронного підпису або BankID;
- Знайдіть послугу "Пенсії, пільги та допомога";
- Натисніть "Отримання статусу безробітного".
- Заповніть заяву;
- Оберіть зручний для вас центр зайнятості (незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування);
- Введіть свій номер соціального рахунку;
- Оберіть періодичність отримання виплат;
- Завантажте скановані копії необхідних документів;
- Перевірте правильність заповненої інформації у заявах на отримання статусу безробітного та на призначення допомоги по безробіттю;
- Підпишіть їх електронним підписом (кваліфікованим електронним підписом).
Як оформити допомогу без Дії
Подати заяву на статус безробітного та призначення допомоги по безробіттю можна й за допомогою інших способів.
Серед них:
- Мобільний додаток "Портал Дія".
- Електронний кабінет шукача роботи.
- Мобільний застосунок "Державна служба зайнятості".
Зверніть увагу! Також людина може особисто завітати до центру зайнятості.
Від чого залежить розмір виплат
Розмір цієї допомоги залежить від таких факторів:
- страхового стажу;
- підстави припинення трудових відносин;
- розміру заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), отриманого перед звільненням.
Зауважте! Рішення про надання статусу безробітного приймається в день подання заяви. Проте рішення про призначення допомоги – лише на наступний день.