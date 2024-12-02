Как оформить пособие для безработных
Благодаря такой процедуре возможно получить или обновить этот статус, а также податься на пособие по безработице, пишет 24 канал со ссылкой на Донецкую областную государственную администрацию.
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Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:
- Зайдите на Портал "Дія";
- Авторизуйтесь с помощью электронной подписи или BankID;
- Найдите услугу "Пенсии, льготы и помощь";
- Нажмите "Получение статуса безработного".
- Заполните заявление;
- Выберите удобный для вас центр занятости (независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания);
- Введите свой номер социального счета;
- Выберите периодичность получения выплат;
- Загрузите сканированные копии необходимых документов;
- Проверьте правильность заполненной информации в заявлениях на получение статуса безработного и на назначение пособия по безработице;
- Подпишите их электронной подписью (квалифицированной электронной подписью).
Как оформить пособие без Действия
Подать заявление на статус безработного и назначение пособия по безработице можно и с помощью других способов.
Среди них:
- Мобильное приложение "Портал Дія".
- Электронный кабинет соискателя работы.
- Мобильное приложение "Государственная служба занятости".
Обратите внимание! Также человек может лично посетить центр занятости.
От чего зависит размер выплат
Размер этой помощи зависит от таких факторов:
- страхового стажа;
- основания прекращения трудовых отношений;
- размера заработной платы (дохода, денежного обеспечения), полученного перед увольнением.
Обратите внимание! Решение о предоставлении статуса безработного принимается в день подачи заявления. Однако решение о назначении пособия – только на следующий день.