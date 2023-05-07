Про це 24 Каналу розповів директор з комунікації Work.ua Максим Пилипенко. Він зазначив, до війни на сайті Work.ua було понад 100 тисяч вакансій, але під час вторгнення кількість драматично впала більш ніж в 10 разів – до 6 тисяч. Це мінімальне значення, яке було зафіксовано.

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Конкуренція за роботу знизилась

Потім, за його словами, місяць за місяцем кількість вакансій зростала.

Квітень 2023 року ми закінчили з показником понад 82 тисячі вакансій, що є фантастичним результатом зростання. І ринок праці продовжує розвиватись і демонструвати оптимістичні тенденції,

– пояснив Пилипенко.

Він відзначив, що під час російського вторгнення в Україну кількість вакансій впала, але водночас зросла конкуренція: на одну вакансію претендувало понад 100 осіб. І роботу було знайти складно.

"Зараз, коли ринок праці в Україні відновився понад на 80%, конкуренція за роботу знизилась. Сьогодні маємо менш як 20 відгуків на вакансію. І це говорить про те, що зараз роботу знайти вже легше",

– додав він.

Директор з комунікації Work.ua наголосив, що для роботодавців виникають нові виклики, пов'язані з дефіцитом кваліфікованих кадрів. Цей дефіцит має декілька причин:

велика кількість людей виїхало з України;

близько мільйона осіб перебувають в лавах ЗСУ і захищають Україну;

внутрішньо переміщені особи переселились у західні області нашої країни.

З відновленням рівня праці, який є досить високим – 82 тисячі вакансій – це велика кількість, роботодавцям буде доволі складно знайти стільки осіб для того, щоб їх працевлаштувати, – відзначив співрозмовник

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За рік – з квітня – травня минулого року і до сьогоднішнього дня кількість вакансій зросла понад в 5 разів, а конкуренція за роботу відповідно впала. Зараз вона перебуває на рівні до повномасштабного вторгнення, коли був ринок шукача, і він міг обирати собі роботу.

"Сьогодні робота є. Крім того, виникають додаткові можливості навчання, розвитку і фінансового зростання в той момент, коли роботодавці потребують кваліфікованих кадрів", – підкреслив Максим Пилипенко.

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