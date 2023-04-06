Безробіття в Україні: що із зарплатами

З початком повномасштабного вторгнення середня заробітна плата українця знизилась приблизно на 40%. Про це розповідає 24 Каналу Олена Куцоконь, head of recruitment компанії Smart Solutions. За її словами, на такому ж рівні відсотку з'явилося і безробіття.

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Зверніть увагу, станом на 1 березня статус безробітного мали 150 тисяч осіб. Про це свідчать дані Державної служби зайнятості України. Щонайцікавіше, серед зареєстрованих найбільше осіб віком від 35 до 44 років та від 45 до 55 років.

Втім, аналіз сьогоднішнього ринку праці передбачає, що зарплати українців збільшилась в грудні минулого року. Навіть вийшла на кращі показники, ніж були до війни.

Олена Куцоконь Head of recruitment компанії Smart Solutions Наразі середня заробітна плата в Україні тримається приблизно на позначці 16 000 гривень. Проте експерти кажуть, що сума ставки може піднятись на 15 – 20% в середині 2023 року та роботодавці готові її підвищувати.

Кому платять найвищі зарплати під час війни

Відповідно до огляду середніх заробітних плат по Україні від експертки Олени Куцоконь, найбільш прибутковими сферами в Україні є ІТ, фарма та агро.

Важливо, в середньому спеціалісти в цих галузях отримують від 35 000 гривень до 60 000 гривень.

Відтак, найбільш високооплачуваними професіями за 2022 – 2023 роки стали:

ІТ-розробники – 100 000 гривень,

Юристи-міжнародники – 70 000 гривень,

Керівник відділу продажів в агро секторі – 100 000 гривень,

Головний бухгалтер – 90 000 гривень,

Менеджер з розвитку бізнесу – 80 000 гривень,

Керівники вищої ланки (операційний директор, фінансовий директор) – 150 000 гривень,

Лікарі стоматологи – 75 000 гривень,

Представники інженерії – 75 000 гривень,

Продакт менеджер у фармацевтиці – 80 000 гривень.

Якщо ж порівняти зарплати українців у 2021 році та 2022 – 2023 роках, то побачимо, що вони суттєво збільшилися:

До прикладу, слюсарі у 2021 році отримували 10 000 гривень, а 2022 – 2023 роках вже 18 000 гривень.

Інженери/електрики отримували 18 000 гривень, а зараз 30 000 гривень.

Механіки тоді могли розраховувати на 15 000 гривень щомісяця, а зараз – 25 000 гривень.

Схожа ситуація й з будівельниками, які отримували два роки тому 25 000 гривень. Водночас у 2022 – 2023 році – 40 000 гривень.

Хто на ринку праці найбільше постраждав

Як каже Куцоконь, ситуація на ринку праці, якщо говорити про зарплати, дещо хаотична та нестабільна.

Керівникам критично важливо робити зріс та огляд заробітних плат кожні пів року — рік, тим паче в умовах війни. Є ризик, що співробітників можуть переманити до інших компаній або ж роботодавець може зрозуміти чи не переплачує він своєму співробітнику,

– додає експертка.

Зараз найнижчі зарплати спостерігаються у готельно-ресторанному бізнесі та офлайн рітейлі, особливо це стосується великих торговельних центрів. Все це через те, що відбувся відтік іноземних туристів, а також серед громадян є страх відвідувати місця масового скупчення.

Професії, де найнижчі зарплати:

Продавці-консультанти отримували у 2021 році десь близько 25 000 гривень, а зараз їхня зарплата коливається в межах 12 000 гривень,

Hr-менеджери отримували декілька років тому по 45 000 гривень щомісяця, у 2022 – 2023 роках їхня заробітна плата скоротилася до 40 тисяч,

Менеджери в готелі отримували 20 тисяч гривень, зараз лише 15 тисяч гривень,

Рекрутери тоді отримували 30 тисяч гривень, зараз всього 15 тисяч гривень.

Менеджери з туризму тепер отримують 10 тисяч гривень, однак ще у 2021 році їхній рівень зарплати був в межах 30 тисяч.

На які професії є попит

Внаслідок війни, чимало жінок виїхали за кордон. Тому зараз цікава ситуація спостерігається навколо професії бухгалтерів, адже переважно саме жінки працювали у цій сфері.

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Деякі роботодавці готові платити екстра зарплату бухгалтерам, бо такі спеціалісти потрібні в короткі терміни, а часу на навчання немає,

– каже Олена Куцоконь.

Також у зв'язку з посівною більшість агрокомпаній активізується та наймають різноманітний персонал. Кожного дня приходять запити на спеціалістів з агросектору, а саме: менеджери з продажів, менеджери із закупівель зернових культур, фахівці відділу дослідження батьківських ліній та інші.