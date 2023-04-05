Ціна паски у 2023 році
Кілограм домашньої паски цього року обійдеться у 169,88 гривні, що на 26,8% дорожче, ніж торік.
Читайте також Дорогі яйця та цибуля: чого чекати від цін у квітні та перед Великоднем
Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові:
- яйця – на 92%,
- цукор – на 20,5%,
- масло вершкове – на 21,9%,
- родзинки – на 16,7%.
Юрій Лупенко
Академік НААН
Ціни на борошно і дріжджі залишилися на рівні минулого року. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.