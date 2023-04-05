Ціна паски у 2023 році

Кілограм домашньої паски цього року обійдеться у 169,88 гривні, що на 26,8% дорожче, ніж торік.

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Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові:

яйця – на 92%,

цукор – на 20,5%,

масло вершкове – на 21,9%,

родзинки – на 16,7%.

Юрій Лупенко Академік НААН Ціни на борошно і дріжджі залишилися на рівні минулого року. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.