Ціна паски у 2023 році

Кілограм домашньої паски цього року обійдеться у 169,88 гривні, що на 26,8% дорожче, ніж торік.

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Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові:

  • яйця – на 92%,
  • цукор – на 20,5%,
  • масло вершкове – на 21,9%,
  • родзинки – на 16,7%.

Юрій Лупенко

Академік НААН

Ціни на борошно і дріжджі залишилися на рівні минулого року. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.