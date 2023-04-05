Цена кулича в 2023 году

Килограмм домашней пасхи в этом году обойдется в 169,88 гривны, что на 26,8% дороже, чем в прошлом.

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Это обусловлено резким ростом цен на основные составляющие:

яйца – на 92%,

сахар – на 20,5%,

масло сливочное – на 21,9%,

изюм – на 16,7%.

Юрий Лупенко Академик НААН Цены на муку и дрожжи остались на уровне в прошлом году. В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется еще дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки.