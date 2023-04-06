Безработица в Украине: что с зарплатами

С началом полномасштабного вторжения средняя заработная плата украинца снизилась примерно на 40%. Об этом рассказывает 24 Каналу Елена Куцоконь, head of recruitment компании Smart Solutions. По ее словам, на таком же уровне процента появилась и безработица.

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Обратите внимание, по состоянию на 1 марта статус безработного имели 150 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Государственная служба занятости Украины. Наиболее интересно, среди зарегистрированных больше лиц в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 до 55 лет.

Впрочем, анализ сегодняшнего рынка труда предполагает, что зарплаты украинцев увеличились в декабре прошлого года. Даже вышла на лучшие показатели, чем были до войны.

Елена Куцоконь Head of recruitment компании Smart Solutions Пока средняя заработная плата в Украине держится примерно на отметке 16 000 гривен. Однако эксперты говорят, что сумма ставки может подняться на 15-20% в середине 2023 года и работодатели готовы ее повышать.

Кому платят самые высокие зарплаты во время войны

Согласно обзору средних зарплат по Украине от экспертки Елены Куцоконь, наиболее прибыльными сферами в Украине являются ІТ, форма и агро.

Важно, в среднем специалисты в этих отраслях получают от 35 000 гривен до 60 000 гривен.

Следовательно, наиболее высокооплачиваемыми профессиями за 2022 – 2023 годы стали:

ІТ-разработчики – 100 000 гривен,

Юристы-международники – 70 000 гривен,

Руководитель отдела продаж в агросекторе – 100 000 гривен,

Главный бухгалтер – 90 000 гривен,

Менеджер по развитию бизнеса – 80 000 гривен,

Руководители высшего звена (операционный директор, финансовый директор) – 150 000 гривен,

Врачи стоматологи – 75 000 гривен,

Представители инженерии – 75 000 гривен,

Продакт менеджер по фармацевтике – 80 000 гривен.

Если сравнить зарплаты украинцев в 2021 году и 2022 – 2023 годах, то увидим, что они существенно увеличились:

К примеру, слесари в 2021 году получали 10 000 гривен, а в 2022 – 2023 годах уже 18 000 гривен.

Инженеры/электрики получали 18000 гривен, а сейчас 30000 гривен.

Механики тогда могли рассчитывать на 15 000 гривен в месяц, а сейчас – 25 000 гривен.

Похожая ситуация и со строителями, получавшими два года назад 25 000 гривен. В то же время в 2022 – 2023 году – 40 000 гривен.

Кто на рынке труда больше всего пострадал

Как говорит Куцоконь, ситуация на рынке труда, если говорить о зарплатах, несколько хаотична и нестабильна.

Руководителям критически важно делать возросший и обзор заработных плат каждые полгода — год, тем более в условиях войны. Есть риск, что сотрудников могут переманить в другие компании или работодатель может понять не переплачивает ли он своему сотруднику,

– добавляет эксперт.

Сейчас самые низкие зарплаты наблюдаются в гостинично-ресторанном бизнесе и офлайн ритейле, особенно это касается крупных торговых центров. Все это потому, что произошел отток иностранных туристов, а также среди граждан есть страх посещать места массового скопления.

Профессии, где самые низкие зарплаты:

Продавцы-консультанты получали в 2021 году около 25 000 гривен, а сейчас их зарплата колеблется в пределах 12 000 гривен,

Hr-менеджеры получали несколько лет назад по 45 000 гривен ежемесячно, в 2022 – 2023 годах их заработная плата сократилась до 40 тысяч,

Менеджеры в отеле получали 20 тысяч гривен, сейчас только 15 тысяч гривен,

Рекрутеры тогда получали 30 тысяч гривен, сейчас всего 15 тысяч гривен.

Менеджеры по туризму теперь получают 10 тысяч гривен, однако еще в 2021 году их уровень зарплаты был около 30 тысяч.

На какие профессии есть спрос

В результате войны многие женщины уехали за границу. Поэтому сейчас интересная ситуация наблюдается вокруг профессии бухгалтеров, ведь в основном именно женщины работали в этой сфере.

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Некоторые работодатели готовы платить экстра зарплату бухгалтерам, потому что такие специалисты нужны в короткие сроки, а времени на обучение нет,

– говорит Елена Куцоконь.

Также в связи с посевной большинство агрокомпаний активизируется и нанимает разнообразный персонал. Каждый день приходят запросы на специалистов по агросектору, а именно: менеджеры по продажам, менеджеры по закупкам зерновых культур, специалисты отдела исследования родительских линий и другие.