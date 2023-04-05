Сколько в Украине безработных

Полномасштабная война повлекла за собой кризис на украинском рынке труда. Предложения работы упали, а спрос соискателей увеличился в 5 раз. То есть, на одно место претендовали более 100 украинцев.

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В конце 2022 года в Украине количество наемных работников достигало 8,6 миллиона человек. Это на 1,2 миллиона меньше, чем в прошлом году в аналогичный период. Кроме того, количество официально зарегистрированных безработных достигало 146 тысяч человек. Эти данные обнародовала заместитель министра экономики Татьяна Бережная во время брифинга "Рынок труда: итоги 2022 и прогнозы на 2023 год".

По данным Государственной службы занятости Украины, по состоянию на 1 марта статус безработного имеют уже 150 тысяч человек. Среди них наиболее зарегистрировано население в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 до 55 лет.

Восстанавливается ли рынок труда

Как свидетельствуют данные Work.ua, через год полномасштабной войны полностью рынок труда восстановился только на Западе Украины. Частично это вышло и в прифронтовых областях.

Обратите внимание, что сейчас русский язык почти вытеснен из вакансий.

Впрочем, частичное восстановление произошло еще летом прошлого года. Если сравнивать количество вакансий в мае 2022 и июне того же года, то объем увеличился на 67%. Однако из-за массовых ракетных атак рост приостановился в конце 2022 года.

В комментарии 24 Каналу Валентина Гаврюшенко, эксперт по рынку труда, добавляет, что сейчас рынок труда в Украине в целом стабилизировался.

К примеру, в феврале 2023 года по сравнению с январем количество активных предложений о работе выросло на 11%. Наблюдается наибольший прирост вакансий за месяц в Кировоградской, Днепропетровской и Черновицкой области. Бизнес-активность также возросла в Николаевской и Черниговской областях.

Валентина Гаврюшенко Эксперт по рынку труда В 2023 году мы вошли с восстановлением рынка труда на 50% по сравнению с началом полномасштабной войны. Сейчас у нас более 50 тысяч вакансий. Это говорит о том, что работа есть, но ее на половину меньше.

От строителей до преподавателей: профессии, пользующиеся наибольшим спросом в Украине

По словам эксперта, становится ясно, что украинский рынок труда испытывает дефицит кадров. Особенно на рабочие специальности. Подобная ситуация наблюдалась и до полномасштабной войны.

Кроме того, на рынке труда фактически отсутствует конкуренция по ряду профессий медицинской сферы: кардиолога, офтальмохирурга или специалиста ультразвуковой диагностики.

О нехватке специалистов в медицинской сфере сообщают и в Минреинтеграции:

Есть спрос на семейных врачей, фармацевтов, психологов. Причины в том, что многие представители этих профессий сейчас привлечены на фронте.

В городах нужны электрики, сантехники, сварщики, машинисты дорожно-строительных машин, монтажники систем утепления зданий, слесари по механосборочным работам, слесари-инструментальщики и слесари-ремонтники – все, что касается коммунального хозяйства, но их не хватало и раньше,

– добавляет Гаврюшенко.

Топ популярных профессий в Украине в 2023 году:

Профессиональные военные,

Медики – врачи (особенно кардиологи, реаниматологи, хирурги),

Психологи,

Строители,

Логисты,

Энергетики,

Инженеры, ученые, разработчики в сфере оборонной промышленности,

Преподаватели.

А что с зарплатами

С началом полномасштабного вторжения средняя заработная плата украинца снизилась примерно на 40%. Впрочем, как рассказывает Елена Куцоконь, head of recruitment компании Smart Solutions, зарплата украинцев увеличилась в декабре 2022 года и даже вышла на лучшие показатели, чем были до войны.

Елена Куцоконь Head of recruitment компании Smart Solutions Пока средняя заработная плата в Украине держится примерно на отметке 16 000 гривен. Однако эксперты говорят, что сумма ставки может подняться на 15–20% в середине 2023 года и работодатели готовы ее повышать.

Интересно, что наиболее прибыльными сферами в Украине стали IТ, фарма и агро. В среднем специалисты в этих отраслях получают от 35 000 до 60 000 гривен.

В топ 8 самых высокооплачиваемых профессий попали в 2022 – 2023 годах:

IТ-разработчики – 100 000 гривен,

Юристы-международники – 70 000 гривен,

Руководитель отдела продаж в агро секторе – 100 000 гривен,

Главный бухгалтер – 90 000 гривен,

Менеджер по развитию бизнеса – 80 000 гривен,

Руководители высшего звена (операционный директор, финансовый директор) – 150 000 гривен,

Врачи стоматологи – 75 000 гривен,

Представители инженерии – 75 000 гривен,

Продакт-менеджер по фармацевтике – 80 000 гривен.

В то же время больше всего пострадал на рынке труда гостинично-ресторанный бизнес и оффлайн ритейл. Там наблюдаются самые низкие зарплаты. Объяснение этому – отток иностранных туристов и страх граждан посещать места массового скопления.

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Рынок после победы: чего ждать

После победы как экономика Украины, так и рынок труда будут зависеть от иностранных инвестиций и наличия человеческого ресурса. По словам Валентины Гаврюшенко, после войны наибольший спрос будет на профессии рабочих, особенно если будут средства на восстановление страны.

А по данным Государственной службы занятости о трудоустройстве безработных становится очевидно, что наиболее востребованные профессии будут связаны с промышленностью и сельским хозяйством.

Также потребуются работники сферы услуг, например продавцы или водители. Относительно более творческих профессий или связанных с досугом, уходом и т.п. здесь все будет зависеть от того, насколько обеднеет Украина и украинцы.

В ближайшие годы повышенным спросом будут пользоваться рабочие специальности: столяры, сварщики, каменщики, слесари, маляры, электричества, а также представители военно-промышленного комплекса.

Важным направлением развития после войны должна стать оборонная промышленность.

Будут востребованы профессии критической инфраструктуры и производственные должности. Думаю, что все больше женщин начнут овладевать "традиционно мужскими" профессиями, в которых будут очень успешными, поскольку у профессиональности нет гендера, возраста и каких-либо других ограничений. Также нам понадобится восстановление земельных ресурсов, поскольку огромное количество пахотных земель сейчас не в лучшем состоянии. Опять же – дорожное строительство, железные дороги. И кроме восстановления нужно еще и обновление,

– говорит эксперт по рынку труда.

Впрочем, когда отменят военное положение и снимут запрет на выезд мужчинам, можно ожидать, что большое количество мужчин уедут за границу либо для воссоединения с семьей, либо на заработки, либо будут уезжать, чтобы держаться подальше от армии. То есть вполне вероятным будет еще большой эмиграционный всплеск и распространение "заробитчанства".