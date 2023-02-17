На заході України розміщають найбільшу кількість вакансій. У центрі та на півдні країни також спостерігається позитивний тренд — відновлення складає 50-60% від довоєнного рівня.

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Найбільшу динаміку відновлення у січні, як порівняти з груднем, показали такі області:

Одеська — 26%.

Хмельницька — 23%.

Харківська — 20%.

Сумська — 19%.

Кіровоградська — 18%.

Лідерами за кількістю розміщених вакансій стали Київська — 17 846, Львівська — 6 374, Дніпропетровська — 5 541, Одеська — 3 983, Івано-Франківська області — 1 893.

Пожвавлення ринку праці

Загалом ринок праці в Україні у січні активно відновлюється. Окрім буму вакансій, з'явилося більше нових ФОП, а також на ринку побільшало IT-фахівців, які приносять чи не найбільший дохід до бюджету.

В яких областях України простіше знайти роботу

Найактивніше люди шукають роботу у Харківській, Київській, Одеській, Вінницькій та Запорізькій областях. На заході України все простіше, наразі ринок тут майже повністю відновився. У Закарпатській, Чернівецькій, Кіровоградській, Тернопільській областях, а також у Херсоні конкуренція найменша.

Де в Україні найбільший попит на робоче місце у січні 2023-го:

Чернівецька область (+46%)

Сумська (+44%)

Київська (+43%)

Житомирська (+39%)

Вінницька (+38%)

Кількість резюме збільшилася

Зокрема, побільшало нових кандидатів у таких галузях, як нерухомість, адміністрація та керівництво середньої ланки, діловодство. Найменша конкуренція серед вузьких медичних фахівців, як-от лікарі УЗД та гастроентерологи, електрослюсарі, гірники.

Серед шукачів роботи стало більше жінок

Порівняно з груднем у січні 2023-го на 44% більше жінок додали нові резюме. Водночас чоловіків стало менше серед шукачів роботи. Окрім того, у половини кандидатів (52%), що створили нові резюме у січні, немає досвіду роботи.

Стало більше айтівців

Багато нових шукачів з IT зареєструвалося на порталі Djinni. За даними Opendatabot, у січні 2023-го шукачі роботи поставили два рекорди: найбільша кількість активованих кандидатів — 21,7 тисячі та 70 тисяч відгуків на вакансії за тиждень.

Окрім того, з'явилося багато нових фізосіб-підприємців. За даними Opendatabot, у січні свою справу відкрили 17,6 тисячі підприємців, що на 43% більше, ніж у грудні.

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