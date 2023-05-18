Як розповів 24 Каналу директор з комунікації Work.ua Максим Пилипенко – це говорить про те, що зараз роботу знайти вже легше.
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Ситуація покращиться: що зараз на ринку праці в Україні
Про поступове відновлення на українському ринку праці йдеться у звітах НБУ. Там прогнозують, що ситуація покращиться вже до кінця цього року.
- Відтак, за даними сайту Work.ua, показник нових вакансій повернувся майже до 80% від середнього у 2021 році, а кількість резюме перевищує середній рівень 2021 року лише на 10%.
Максим Пилипенко розповідає, що квітень 2023 року український ринок праці закінчив з показником у понад 82 тисячі вакансій.
Це фантастичний результат зростання. І ринок праці продовжує розвиватись і демонструвати оптимістичні тенденції.
- До речі, за даними інфляційного звіту, відновлення ринку праці відбулося на тлі пожвавлення економічної активності завдяки поліпшенню ситуації в енергетиці та сезонній активізації діяльності.
Є один суттєвий нюанс
Захід України та частково центр зараз пропонують більше вакансій, ніж було до початку великої війни. А от схід, північ і південь країни не відновилися ще навіть до рівня початку 2022 року. Така диспропорція пояснюється тим, що у тих областях, які спустошені війною, чимало підприємств знищені чи зупинені.
- До прикладу, лідером серед вакансій є Закарпатська область. Там їхня кількість у півтора раза більша, ніж була на початку лютого 2022 року. Відтак в Ужгороді на одну вакансію претендують 1,5 резюме.
- А от у Харкові та Запоріжжі на одну вакансію припадають 3,5 шукача. Загалом у Херсонській, Харківській та Сумській областях кількість вакансій становить менш як 50 тисяч на 100 тисяч населення.
Які найзатребуваніші вакансії
Валентина Гаврюшенко, експертка з ринку праці, додає: згідно з даними сайтів з пошуку роботи на третину збільшилася кількість вакансій у готельно-ресторанному бізнесі. Це 7 220 нових вакансій, і найзатребуванішою є посада бармена (1 370 пропозицій). На другому місці – сфера обслуговування.
Також більше роботи пропонують у будівництві та архітектурі, сфері краси, шукають людей і на робочі спеціальності.
- Досі потрібні менеджери з продажів, продавці-консультанти, працівники логістичної сфери, бухгалтери, водії, кур'єри. На виробництвах так само не вистачає швачок, слюсарів і так далі.
- Також завжди можна побачити свіжі вакансії у сфері роздрібної торгівлі та продажів
Експертка додає, що згідно з дослідженням Work.ua, найбільші зарплати (за виключенням керівних посад та сфери IT) пропонують:
- медіабайєру – 52 500 гривень;
- водію-міжнароднику – 40 000 гривень;
- бізнес-аналітику – 32 500 гривень;
- арматурнику, рихтувальнику, рієлтору – 30 000 гривень.
Найбільші зарплати традиційно залишаються за працівниками IT-галузі:
- програміст PHP — 55 000 гривень;
- back-end програміст, Unity developer, керівник IT-відділу — 50 000 гривень;
- javascript-програміст — 44 500 гривень;
Підвищення зарплати не за горами
За прогнозами експертки ринку праці Тетяни Пашкіної, зарплати в Україні будуть підвищуватися, однак не рівномірно. Все через те, що у роботодавців немає такої фінансової можливості.
В першу чергу хорошу надбавку отримають ті співробітники, від чиєї роботи залежить функціонування підприємства. Усі інші можуть або лишитися без неї, або отримати підвищення на кілька відсотків,
– додає Пашкіна.
- Щодо підвищення, то планується збільшити зарплату в середньому на 5% – 10%. Тобто, якщо ви отримуєте 20 тисяч гривень, то додатково можете розраховувати ще на 1 – 2 тисячі гривень.
- А 14% роботодавців хочуть підвищити зарплату на 20%. У такому випадку додасться ще 4 тисячі гривень.
Водночас експерти вважають, що цифра українців, які знаходяться за межею бідності, буде зростати. Але у тому випадку, якщо фінансова допомога партнерів не надходитиме вчасно.
Професії майбутнього
Усім відомий вже ChatGPT поділився професіями, які стануть найперспективнішими у майбутньому:
- Розробник програмного забезпечення та інженер зі штучного інтелекту. Тому що у світі все стає автоматизованим й потрібні спеціалісти, які налаштовуватимуть систему.
- Спеціаліст з кібербезпеки. Вони будуть потрібні для захисту даних та запобігання кібератакам, бо все більше важливих даних зберігається онлайн.
- Соціальний робітник. Це пов’язано зі збільшенням популяції населення на планеті, проблеми якого має хтось вирішувати.
- Медичний фахівець з генетики. Ці спеціалісти будуть потрібні у зв’язку з активним розвитком генної медицини, яка потребуватиме точності.
- Енергетичний інженер. Штучний інтелект вважає, що це пов’язано із негативними змінами клімату, що приведе до потреби в альтернативних джерелах енергії.