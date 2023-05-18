Як розповів 24 Каналу директор з комунікації Work.ua Максим Пилипенко – це говорить про те, що зараз роботу знайти вже легше.

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Ситуація покращиться: що зараз на ринку праці в Україні

Про поступове відновлення на українському ринку праці йдеться у звітах НБУ. Там прогнозують, що ситуація покращиться вже до кінця цього року.

Відтак, за даними сайту Work.ua, показник нових вакансій повернувся майже до 80% від середнього у 2021 році, а кількість резюме перевищує середній рівень 2021 року лише на 10%.

Максим Пилипенко розповідає, що квітень 2023 року український ринок праці закінчив з показником у понад 82 тисячі вакансій.

Максим Пилипенко Директор з комунікації Work.ua Це фантастичний результат зростання. І ринок праці продовжує розвиватись і демонструвати оптимістичні тенденції.

Нагадуємо, що рівень безробіття до початку повномасштабної війни складав 10%. Після початку бойових дій він підскочив аж до 30%, а зараз відкотився наполовину – до 15%.

До речі, за даними інфляційного звіту, відновлення ринку праці відбулося на тлі пожвавлення економічної активності завдяки поліпшенню ситуації в енергетиці та сезонній активізації діяльності.

Є один суттєвий нюанс

Захід України та частково центр зараз пропонують більше вакансій, ніж було до початку великої війни. А от схід, північ і південь країни не відновилися ще навіть до рівня початку 2022 року. Така диспропорція пояснюється тим, що у тих областях, які спустошені війною, чимало підприємств знищені чи зупинені.

До прикладу, лідером серед вакансій є Закарпатська область. Там їхня кількість у півтора раза більша, ніж була на початку лютого 2022 року. Відтак в Ужгороді на одну вакансію претендують 1,5 резюме.

А от у Харкові та Запоріжжі на одну вакансію припадають 3,5 шукача. Загалом у Херсонській, Харківській та Сумській областях кількість вакансій становить менш як 50 тисяч на 100 тисяч населення.

Які найзатребуваніші вакансії

Валентина Гаврюшенко, експертка з ринку праці, додає: згідно з даними сайтів з пошуку роботи на третину збільшилася кількість вакансій у готельно-ресторанному бізнесі. Це 7 220 нових вакансій, і найзатребуванішою є посада бармена (1 370 пропозицій). На другому місці – сфера обслуговування.

Валентина Гаврюшенко Експертка з ринку праці Також більше роботи пропонують у будівництві та архітектурі, сфері краси, шукають людей і на робочі спеціальності.

Досі потрібні менеджери з продажів, продавці-консультанти, працівники логістичної сфери, бухгалтери, водії, кур'єри. На виробництвах так само не вистачає швачок, слюсарів і так далі.

Також завжди можна побачити свіжі вакансії у сфері роздрібної торгівлі та продажів

Експертка додає, що згідно з дослідженням Work.ua, найбільші зарплати (за виключенням керівних посад та сфери IT) пропонують:

медіабайєру – 52 500 гривень;

водію-міжнароднику – 40 000 гривень;

бізнес-аналітику – 32 500 гривень;

арматурнику, рихтувальнику, рієлтору – 30 000 гривень.

Найбільші зарплати традиційно залишаються за працівниками IT-галузі:

програміст PHP — 55 000 гривень;

back-end програміст, Unity developer, керівник IT-відділу — 50 000 гривень;

javascript-програміст — 44 500 гривень;

Підвищення зарплати не за горами

За прогнозами експертки ринку праці Тетяни Пашкіної, зарплати в Україні будуть підвищуватися, однак не рівномірно. Все через те, що у роботодавців немає такої фінансової можливості.

В першу чергу хорошу надбавку отримають ті співробітники, від чиєї роботи залежить функціонування підприємства. Усі інші можуть або лишитися без неї, або отримати підвищення на кілька відсотків,

– додає Пашкіна.

Згідно з опитуванням, близько 60% роботодавців збираються підняти заробітні плати своїм працівникам. Це стосується критично важливих для держави галузей: медицини, енергетики, будівництва, військово-промислового комплексу, агропромислового комплексу.

Щодо підвищення, то планується збільшити зарплату в середньому на 5% – 10%. Тобто, якщо ви отримуєте 20 тисяч гривень, то додатково можете розраховувати ще на 1 – 2 тисячі гривень.

А 14% роботодавців хочуть підвищити зарплату на 20%. У такому випадку додасться ще 4 тисячі гривень.

Водночас експерти вважають, що цифра українців, які знаходяться за межею бідності, буде зростати. Але у тому випадку, якщо фінансова допомога партнерів не надходитиме вчасно.

Цікаво! Світовий банк у звіті показав, що торік кількість українців, які перебувають за межею бідності, виросла. Число збільшилося з 5,5% до 24,2%, а це означає, що ще 7,1 мільйона українців збідніли.

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