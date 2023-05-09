Кому підвищать зарплати

Експертка ринку праці Тетяна Пашкіна вважає, що зарплати будуть підвищувати, але не рівномірно, бо у роботодавців немає такої фінансової можливості. В першу чергу хорошу надбавку отримають ті співробітники, від чиєї роботи залежить функціонування підприємства. Усі інші можуть або лишитися без неї, або отримати підвищення на кілька відсотків.

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Близько 60% роботодавців заявили, що збираються підняти зарплати для працівників, щоб зберегти колектив та бути конкурентними. Це стосується критично важливих для держави галузей:

медицина;

енергетика;

будівництво;

військово-промисловий комплекс;

агропромисловий комплекс.

Підвищувати зарплату планують на 5% – 10%. Тобто, якщо у вас зарплата 20 тисяч гривень, вам додадуть 1 – 2 тисячі гривень. Проте 14% роботодавців планують підвищити зарплату на 20% – у такому випадку до 20 тисяч гривень додасться ще 4 тисячі гривень.

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