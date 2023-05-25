Пенсії жінок не дотягують до середнього рівня

За даними аналітиків, у чоловіків середня пенсія в Україні складає 5 701 гривню. У жінок – 3 926 гривень. Відповідно, чоловіки отримують на 1 775 гривень більше.

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Водночас у першому кварталі 2023 року розмір середньої пенсії в Україні склав 5 238 гривень. Таким чином:

  • середня пенсія чоловіків перевищує цей показник на 463 гривні;
  • у жінок вона менша на 1 312 гривень.

Де в Україні найбільші пенсії

Найбільші виплати в Україні отримують пенсіонери Києва – в середньому 7 129 гривень. Більше ж за 5 000 гривень пенсія в:

  • Донецькій області – 6 560 гривень;
  • Луганській – 6 049 гривень;
  • Дніпропетровській – 5 804 гривень;
  • Житомирській – 5 650 гривень;
  • Рівненській – 5 488 гривень;
  • Запорізькій – 5 416 гривень;
  • Київській – 5 412 гривні;
  • Харківській – 5 249 гривень;
  • Полтавській – 5 097 гривень;
  • Одеській – 5 001 гривня.

Де платять найменше

Найменші виплати зафіксовані в Тернопільській області – 3 997 гривень. Далі йдуть:

  • Закарпатська – 4 164 гривні;
  • Чернівецька – 4 182 гривні;
  • Хмельницька – 4 391 гривня;
  • Херсонська – 4 409 гривень;
  • Івано-Франківська – 4 430 гривень;
  • Вінницька – 4 432 гривні;
  • Волинська – 4 440 гривень;
  • Черкаська – 4 575 гривень;
  • Кіровоградська – 4 639 гривень;
  • Львівська – 4 700 гривень;
  • Сумська – 4 723 гривні;
  • Чернігівська – 4 748 гривень;
  • Миколаївська – 4 899 гривень.