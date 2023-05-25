Пенсії жінок не дотягують до середнього рівня
За даними аналітиків, у чоловіків середня пенсія в Україні складає 5 701 гривню. У жінок – 3 926 гривень. Відповідно, чоловіки отримують на 1 775 гривень більше.
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Водночас у першому кварталі 2023 року розмір середньої пенсії в Україні склав 5 238 гривень. Таким чином:
- середня пенсія чоловіків перевищує цей показник на 463 гривні;
- у жінок вона менша на 1 312 гривень.
Де в Україні найбільші пенсії
Найбільші виплати в Україні отримують пенсіонери Києва – в середньому 7 129 гривень. Більше ж за 5 000 гривень пенсія в:
- Донецькій області – 6 560 гривень;
- Луганській – 6 049 гривень;
- Дніпропетровській – 5 804 гривень;
- Житомирській – 5 650 гривень;
- Рівненській – 5 488 гривень;
- Запорізькій – 5 416 гривень;
- Київській – 5 412 гривні;
- Харківській – 5 249 гривень;
- Полтавській – 5 097 гривень;
- Одеській – 5 001 гривня.
Де платять найменше
Найменші виплати зафіксовані в Тернопільській області – 3 997 гривень. Далі йдуть:
- Закарпатська – 4 164 гривні;
- Чернівецька – 4 182 гривні;
- Хмельницька – 4 391 гривня;
- Херсонська – 4 409 гривень;
- Івано-Франківська – 4 430 гривень;
- Вінницька – 4 432 гривні;
- Волинська – 4 440 гривень;
- Черкаська – 4 575 гривень;
- Кіровоградська – 4 639 гривень;
- Львівська – 4 700 гривень;
- Сумська – 4 723 гривні;
- Чернігівська – 4 748 гривень;
- Миколаївська – 4 899 гривень.