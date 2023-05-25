Пенсії жінок не дотягують до середнього рівня

За даними аналітиків, у чоловіків середня пенсія в Україні складає 5 701 гривню. У жінок – 3 926 гривень. Відповідно, чоловіки отримують на 1 775 гривень більше.

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Водночас у першому кварталі 2023 року розмір середньої пенсії в Україні склав 5 238 гривень. Таким чином:

середня пенсія чоловіків перевищує цей показник на 463 гривні;

у жінок вона менша на 1 312 гривень.

Нагадаємо, у березні 2023 проводився масштабний перерахунок пенсій, який зачепив 10 мільйонів людей.

Де в Україні найбільші пенсії

Найбільші виплати в Україні отримують пенсіонери Києва – в середньому 7 129 гривень. Більше ж за 5 000 гривень пенсія в:

Донецькій області – 6 560 гривень;

Луганській – 6 049 гривень;

Дніпропетровській – 5 804 гривень;

Житомирській – 5 650 гривень;

Рівненській – 5 488 гривень;

Запорізькій – 5 416 гривень;

Київській – 5 412 гривні;

Харківській – 5 249 гривень;

Полтавській – 5 097 гривень;

Одеській – 5 001 гривня.

Де платять найменше

Найменші виплати зафіксовані в Тернопільській області – 3 997 гривень. Далі йдуть: