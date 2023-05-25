Пенсии женщин не дотягивают до среднего уровня

По данным аналитиков, у мужчин средняя пенсия в Украине составляет 5 701 гривну. У женщин – 3 926 гривен. Соответственно, мужчины получают на 1 775 гривен больше.

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В то же время, в первом квартале 2023 года размер средней пенсии в Украине составил 5 238 гривен. Таким образом:

  • средняя пенсия мужчин превышает этот показатель на 463 гривны;
  • у женщин она меньше на 1 312 гривен.

Где в Украине самые большие пенсии

Самые большие выплаты в Украине получают пенсионеры Киева – в среднем 7 129 гривен. Больше 5 000 гривен пенсия в:

  • Донецкой области – 6 560 гривен;
  • Луганской – 6 049 гривен;
  • Днепропетровской – 5 804 гривен;
  • Житомирской – 5 650 гривен;
  • Ровненской – 5 488 гривен;
  • Запорожской – 5 416 гривен;
  • Киевской – 5 412 гривны;
  • Харьковской – 5 249 гривен;
  • Полтавской – 5 097 гривен;
  • Одесской – 5 001 гривна.

Где платят меньше всего

Наименьшие выплаты зафиксированы в Тернопольской области – 3 997 гривен. Дальше идут:

  • Закарпатская – 4 164 гривны;
  • Черновицкая – 4 182 гривны;
  • Хмельницкая – 4 391 гривна;
  • Херсонская – 4 409 гривен;
  • Ивано-Франковская – 4 430 гривен;
  • Винницкая – 4 432 гривны;
  • Волынская – 4 440 гривен;
  • Черкасская – 4 575 гривен;
  • Кировоград ская – 4 639 гривен;
  • Львовская – 4 700 гривен;
  • Сумская – 4 723 гривны;
  • Черниговская – 4 748 гривен;
  • Николаевская – 4 899 гривен.