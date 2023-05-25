Пенсии женщин не дотягивают до среднего уровня

По данным аналитиков, у мужчин средняя пенсия в Украине составляет 5 701 гривну. У женщин – 3 926 гривен. Соответственно, мужчины получают на 1 775 гривен больше.

Читайте также Украинцы могут увеличить свою пенсию: как это сделать

В то же время, в первом квартале 2023 года размер средней пенсии в Украине составил 5 238 гривен. Таким образом:

средняя пенсия мужчин превышает этот показатель на 463 гривны;

у женщин она меньше на 1 312 гривен.

Напомним, в марте 2023 года проводился масштабный перерасчет пенсий, который задел 10 миллионов человек.

Где в Украине самые большие пенсии

Самые большие выплаты в Украине получают пенсионеры Киева – в среднем 7 129 гривен. Больше 5 000 гривен пенсия в:

Донецкой области – 6 560 гривен;

Луганской – 6 049 гривен;

Днепропетровской – 5 804 гривен;

Житомирской – 5 650 гривен;

Ровненской – 5 488 гривен;

Запорожской – 5 416 гривен;

Киевской – 5 412 гривны;

Харьковской – 5 249 гривен;

Полтавской – 5 097 гривен;

Одесской – 5 001 гривна.

Где платят меньше всего

Наименьшие выплаты зафиксированы в Тернопольской области – 3 997 гривен. Дальше идут: