Какие требования, чтобы выйти на пенсию

Чтобы выйти на пенсию, человек должен достичь определенного возраста – это 60, 63 и 65 лет. Также необходимо наработать соответствующий страховой стаж от 30 до 15 лет.

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Обратите внимание! То есть, чтобы уйти на отдых в 60 лет, необходимо иметь минимум 30 лет стажа, а чтобы выйти в 65 лет – минимум 15 лет.

Следует отметить, что ежегодно требования к страховому стажу в 65 лет увеличиваются:

2023 год – от 15 до 20 лет;

2024 год – от 15 до 21 года;

2025 год – от 15 до 22 лет;

2026 год – от 15 до 23 лет;

2027 год – от 15 до 24 лет;

2028 год – от 15 до 25 лет.

Что делать, если страхового стажа не хватает

Если человек достиг 65 лет, но не имеет соответствующего стажа, он не имеет права на пенсионные выплаты. Поэтому оно должно оформить себе социальную помощь, которая является меньшей заменой пенсии.

Обратите внимание! Ее размер состоит из разницы между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2 093 гривен) и среднемесячным общим доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода, однако не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть сумма составляет – 2 684 гривен.

Чтобы оформить социальную пенсию, нужны следующие документы:

паспорт, идентификационный номер;

справка ПФУ об имеющемся страховом стаже;

право на доходы и имущественное положение;

для лица, признанного недееспособным – копия решения о назначении опекуна.

Социальную помощь могут не оказать

Некоторым украинцам могут не предоставить социальную помощь, если:

среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (2 093 гривны);

лицо получает пенсию или социальную помощь, работает или ведет другую деятельность, связанную с получением дохода;

кто-то из членов семьи в течение года перед обращением за помощью совершил покупку (или оплатил услуги) на сумму более 50 тысяч гривен;

у лица обнаружены дополнительные источники средств к существованию, не указанные в декларации о доходах и имуществе (например, сдача в аренду жилья; заработок членов семьи, которые официально не трудоустроены; получение дохода от содержания скота или птицы);

лицо или члены его семьи имеют второе жилье – однако при условии, что его общая площадь превышает 21 квадратный метр на одного члена семьи и дополнительные 10,5 квадратного метра на семью;

лицо или члены его семьи имеют более одного автомобиля или другого транспортного средства.

Однако если в семье есть люди с инвалидностью, социальную помощь все же могут назначить. В таком случае сначала будет проведено обследование материально-бытовых условий, а затем будет приниматься решение о предоставлении помощи.